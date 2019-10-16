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16 жовтня • оновлено в 21:47
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"Чого ж ти принижувався, чудовиську?" Претензії Пушиліна до України жорстко висміяли

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Заяви ватажка "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна про "нелегітимність" української влади висміяли в мережі.

Так, у відповідь на вимогу України розпустити "Л/ДНР" для реалізації політичного блоку Мінських угод, терорист висунув гучні звинувачення до Києва, зокрема в тому, що влада нібито була "створена в результаті державного перевороту".

Як зазначив блогер і журналіст Денис Казанський на сторінці у Facebook, раніше Пушилін звертався до українського уряду з приводу особливого статусу "республік" і не згадував про його "незаконність".

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Денис Пушилін

Денис Пушилін

Корреспондент.нет

"Найсмішніша реакція на вимогу України ліквідувати "Л/ДНР" – у Пушиліна. Чувак, який три місяці тому записував звернення до Зеленського та просив надати Донбасу особливий статус, тепер заявляє, що чинна українська влада не є легітимною і розповідає про "демонтаж хворої української державності", – написав Казанський.

Реакція Пушиліна в пропагандистських інформресурсах

Реакція Пушиліна в пропагандистських інформресурсах

facebook.com/den.kazansky

"А чого ж ти перед цією "нелегітимною владою" тоді принижувався й особливий статус у неї випрошував, чудовиську? "Хвора українська державність" ніде не давила, коли в Україну просилися і мільйон підписів збирали?" – додав блогер.

Реакція Пушиліна в пропагандистських інформресурсах

Реакція Пушиліна в пропагандистських інформресурсах

facebook.com/den.kazansky

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російській Раді Федерації гнівно відреагували на вимогу України розпустити "Л/ДНР".

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Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську мінські домовленості Російсько-український конфлікт
Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР терористи "ДНР" Новини Донбасу переговори щодо Донбасу
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не, ну а ЧО вы хотели от этого Пениса Душилина? ))) Оно же пиZдит, как дышит))) Это у него профессиональное- МММщик ))))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ему, чеПушиле, не привыкать туфту пропихивать. Привык в МММ лохам рассказывать, что он «Не халявщик - а партнёр»
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