"Чого ж ти принижувався, чудовиську?" Претензії Пушиліна до України жорстко висміяли

Заяви ватажка "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна про "нелегітимність" української влади висміяли в мережі.

Так, у відповідь на вимогу України розпустити "Л/ДНР" для реалізації політичного блоку Мінських угод, терорист висунув гучні звинувачення до Києва, зокрема в тому, що влада нібито була "створена в результаті державного перевороту".

Як зазначив блогер і журналіст Денис Казанський на сторінці у Facebook, раніше Пушилін звертався до українського уряду з приводу особливого статусу "республік" і не згадував про його "незаконність".

Денис Пушилін Корреспондент.нет

"Найсмішніша реакція на вимогу України ліквідувати "Л/ДНР" – у Пушиліна. Чувак, який три місяці тому записував звернення до Зеленського та просив надати Донбасу особливий статус, тепер заявляє, що чинна українська влада не є легітимною і розповідає про "демонтаж хворої української державності", – написав Казанський.

Реакція Пушиліна в пропагандистських інформресурсах facebook.com/den.kazansky

"А чого ж ти перед цією "нелегітимною владою" тоді принижувався й особливий статус у неї випрошував, чудовиську? "Хвора українська державність" ніде не давила, коли в Україну просилися і мільйон підписів збирали?" – додав блогер.

Реакція Пушиліна в пропагандистських інформресурсах facebook.com/den.kazansky

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російській Раді Федерації гнівно відреагували на вимогу України розпустити "Л/ДНР".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram