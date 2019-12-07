"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова: подробиці та фото

Терористи "ДНР" нарешті повернули тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа" Дмитра Каплунова.
Про це повідомив один з ресурсів окупантів в телеграм-каналі. Боєць загинув ще 1 грудня, і до останнього моменту "ДНР" не хотіли передати полковника українській стороні, кілька разів зірвавши переговори.
Дмитро Каплунов
Скріншот відео
"Передача відбулася о 10:45 на лінії розмежування під Донецьком в районі Мар'їнки", – сказано в повідомленні в суботу, 7 грудня.
Дмитро Каплунов
При цьому в "ДНР" звинуватили Україну в тому, що вона нібито не хотіла забрати тіло бійця. Стверджується, що терористи "виявили його в 6,5 км від лінії розмежування".
"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова
"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про загибель офіцерів "Альфи" на Донбасі стало відомо 1 грудня. Це сталося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.
Загиблими виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочай і Дмитро Каплунов.
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв їм звання Героїв України.
З Денисом Волочаєвим попрощалися 3 грудня в Центрі культури і мистецтв СБУ.
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