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7 грудня • оновлено в 12:40
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/ Розслідування

"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова: подробиці та фото

11.9т
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Терористи "ДНР" нарешті повернули тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа" Дмитра Каплунова.

Про це повідомив один з ресурсів окупантів в телеграм-каналі. Боєць загинув ще 1 грудня, і до останнього моменту "ДНР" не хотіли передати полковника українській стороні, кілька разів зірвавши переговори.

Дмитро Каплунов

Дмитро Каплунов

Скріншот відео

"Передача відбулася о 10:45 на лінії розмежування під Донецьком в районі Мар'їнки", – сказано в повідомленні в суботу, 7 грудня.

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Дмитро Каплунов

Дмитро Каплунов

При цьому в "ДНР" звинуватили Україну в тому, що вона нібито не хотіла забрати тіло бійця. Стверджується, що терористи "виявили його в 6,5 км від лінії розмежування".

"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова

"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова

"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова

"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Ронович Рон
Ронович Рон
Биомусор даже своим не нужен
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
Обсос как всегда пиздит Ополченцы ещё 2 декабря эту тухлятину предлагали забрать
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Нераб Свободный, обдроченцы такие же пиздлявые как и ты.
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3
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
очередной монгложыд
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