"ДНР" повернули Україні тіло снайпера СБУ Каплунова: подробиці та фото

Терористи "ДНР" нарешті повернули тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа" Дмитра Каплунова.

Про це повідомив один з ресурсів окупантів в телеграм-каналі. Боєць загинув ще 1 грудня, і до останнього моменту "ДНР" не хотіли передати полковника українській стороні, кілька разів зірвавши переговори.

Дмитро Каплунов Скріншот відео

"Передача відбулася о 10:45 на лінії розмежування під Донецьком в районі Мар'їнки", – сказано в повідомленні в суботу, 7 грудня.

Дмитро Каплунов

При цьому в "ДНР" звинуватили Україну в тому, що вона нібито не хотіла забрати тіло бійця. Стверджується, що терористи "виявили його в 6,5 км від лінії розмежування".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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