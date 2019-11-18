Терористи "ДНР" передали українській стороні випатране тіло нібито бійця ЗСУ Романа Безпалого. Бойовики запевнили, що військовий наклав на себе руки.

При цьому тіло передали в чорному мішку і без одягу. Також з нього були вилучені внутрішні органи. Так терористи могли замаскувати причину смерті чоловіка, передає ТСН.

За словами начальник відділу цивільно-військового співробітництва ООС Юрія Гуменного, окупанти не надали відповідних документів і речей. Більш того, тіло не впізнали дружина Романа Безпалого Анжела і його батько.

"Це не він. Чий це солдатик, я не знаю, але родичам я співчуваю", – зазначила дружина.

Вона також заявила, що Роман не міг накласти на себе руки, оскільки був віруючою людиною.

"Під будь-яким тиском, він би що завгодно, тільки не наклав на себе руки. Я більше схиляюся, що навіть, якщо мій чоловік, то його вбили, але сам би він себе не вбив", – додала Анжела Беспалая.

Тіло було передано українській стороні через місяць після того, як стало відомо про загибель військовослужбовця.

"Попередній розтин було зроблено в місті Донецьк. Ніяких висновків не було надано. Тому розтин в місті Дніпро не дає нам розуміння про причини смерті", – сказала прессекретар ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

"ДНР" передали Україні випатране тіло бійця ЗСУ Громадське

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада, на війні за незалежність на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

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