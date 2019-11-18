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18 листопада • оновлено в 08:06
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"ДНР" передали Україні випатране тіло бійця ЗСУ

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Терористи "ДНР" передали українській стороні випатране тіло нібито бійця ЗСУ Романа Безпалого. Бойовики запевнили, що військовий наклав на себе руки.

При цьому тіло передали в чорному мішку і без одягу. Також з нього були вилучені внутрішні органи. Так терористи могли замаскувати причину смерті чоловіка, передає ТСН.

За словами начальник відділу цивільно-військового співробітництва ООС Юрія Гуменного, окупанти не надали відповідних документів і речей. Більш того, тіло не впізнали дружина Романа Безпалого Анжела і його батько.

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"Це не він. Чий це солдатик, я не знаю, але родичам я співчуваю", – зазначила дружина.

Вона також заявила, що Роман не міг накласти на себе руки, оскільки був віруючою людиною.

"Під будь-яким тиском, він би що завгодно, тільки не наклав на себе руки. Я більше схиляюся, що навіть, якщо мій чоловік, то його вбили, але сам би він себе не вбив", – додала Анжела Беспалая.

Тіло було передано українській стороні через місяць після того, як стало відомо про загибель військовослужбовця.

"Попередній розтин було зроблено в місті Донецьк. Ніяких висновків не було надано. Тому розтин в місті Дніпро не дає нам розуміння про причини смерті", – сказала прессекретар ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

"ДНР" передали Україні випатране тіло бійця ЗСУ

"ДНР" передали Україні випатране тіло бійця ЗСУ

Громадське

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада, на війні за незалежність на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Надо было картошкой с луком нафаршировать.
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филя филя
филя филя
эх обоз, что ты так про всушника? он же не рыба. выпотрошенная.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Только хуярить фашистов домбасских.
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