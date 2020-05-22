"ДНР" облаштувала військову базу серед житлових будинків, її показали на мапі
В окупованій Макіївці Донецької області терористи "ДНР" облаштували військову базу прямо серед житлових будинків.
Як пише Telegram-канал "Добрый Шубин", військова база терористичного угруповання "Восток" знаходиться за координатами 48.070242 широти та 37.910687 довготи (щоб подивитися на карті, доскрольте до кінця сторінки).
"На території військового об'єкту є на озброєнні міномет "Васильок" та пушка "Рапіра", – йдеться в повідомленні.
За даними джерела, саме звідси терористи їздять чергувати на блокпост, що знаходиться на виїзді з Ясинуватої.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник привів окупаційні війська в повну бойову готовність і нахабно пригрозив Україні відсунути лінію фронту.