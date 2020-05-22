"ДНР" облаштувала військову базу серед житлових будинків, її показали на мапі

В окупованій Макіївці Донецької області терористи "ДНР" облаштували військову базу прямо серед житлових будинків.

Як пише Telegram-канал "Добрый Шубин", військова база терористичного угруповання "Восток" знаходиться за координатами 48.070242 широти та 37.910687 довготи (щоб подивитися на карті, доскрольте до кінця сторінки).

Терористи влаштували військову базу прямо серед житлових будинків Ілюстрація

"На території військового об'єкту є на озброєнні міномет "Васильок" та пушка "Рапіра", – йдеться в повідомленні.

За даними джерела, саме звідси терористи їздять чергувати на блокпост, що знаходиться на виїзді з Ясинуватої.

База "ДНР" у Макіївці Telegram "Добрый Шубин"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник привів окупаційні війська в повну бойову готовність і нахабно пригрозив Україні відсунути лінію фронту.

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