"ДНР" облаштувала військову базу для росіян у дитячій колонії: її показали на мапі

В окупованій Макіївці Донецької області терористи "ДНР" облаштували військову базу в дитячій колонії.

Як пише Telegram-канал "Добрий Шубін", військова база розташована за координатами 48.023636 широти і 37.933926 довготи (щоб подивитися на карті, доскрольте до кінця сторінки).

На базі перебуває багато росіян. Навколо бази – житлові будинки.

"Все, що потрібно знати про ватовоїнів", – відзначається в повідомленні.

Telegram/"Добрий Шубін"

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі повідомили координати бази окупантів у Донецьку, де розміщена військова техніка російських найманців.