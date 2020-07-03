"ДНР" облаштувала військову базу для росіян у дитячій колонії: її показали на мапі
Терористи влаштували військову базу прямо серед житлових будинків. Ілюстрація
В окупованій Макіївці Донецької області терористи "ДНР" облаштували військову базу в дитячій колонії.
Як пише Telegram-канал "Добрий Шубін", військова база розташована за координатами 48.023636 широти і 37.933926 довготи (щоб подивитися на карті, доскрольте до кінця сторінки).
На базі перебуває багато росіян. Навколо бази – житлові будинки.
"Все, що потрібно знати про ватовоїнів", – відзначається в повідомленні.
Telegram/"Добрий Шубін"
Скрін Telegram
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі повідомили координати бази окупантів у Донецьку, де розміщена військова техніка російських найманців.
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