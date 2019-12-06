Головна Новини
6 грудня • оновлено в 19:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Стало відомо про нелюдську підлість "ДНР" з убитим Героєм "Альфи"

2.6т
Читати матеріал російською

Представники "ДНР" досі не повернули тіло загиблого 1 грудня співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа" Дмитра Каплунова.

Про це в п'ятницю, 6 грудня, повідомила пресслужба СБУ на сторінці у Facebook. Уточнюється, що Україна продовжує переговори з терористами для повернення тіла родині.

"Із різних причин кілька разів переговори зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулася через представника СЦКК і СММ ОБСЄ до представників "ДНР" про передачу тіла військовослужбовця", – йдеться у повідомленні.

Новини
"Люди в шоці": терористи "ДНР" накрили вогнем Мар'їнку. Фото наслідків

Дмитро Каплунов

Дмитро Каплунов

Скріншот відео

Уточнюється, що під час переговорів усі висунуті умови "ДНР" були дотримані, однак тіло Каплунова, який загинув під час виконання бойового завдання в так званій сірій зоні, не повернули.

"Зараз переговори тривають і ми віримо, що сім'я в найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним.

Норми християнської моралі вимагають дотримання її принципів і права гідно поховати воїна, який виконував свій обов'язок", – підсумували в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України терористи "ДНР" ДНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
34
3
Смішно
0
Цікаво
30
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
У ВСУ тыл находится в серой зоне? Козьма прутков отдыхает. "Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных." и "...тело Каплунова, который погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне."
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Сжечь тело этой фашисткой падали
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Petrov Valery
Petrov Valery
Да? А вот Бaтypин говорит, что до сих пор ни одна cвoлoчь не попросила выдать тело Героя.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги