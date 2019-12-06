Стало відомо про нелюдську підлість "ДНР" з убитим Героєм "Альфи"

Представники "ДНР" досі не повернули тіло загиблого 1 грудня співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа" Дмитра Каплунова.

Про це в п'ятницю, 6 грудня, повідомила пресслужба СБУ на сторінці у Facebook. Уточнюється, що Україна продовжує переговори з терористами для повернення тіла родині.

"Із різних причин кілька разів переговори зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулася через представника СЦКК і СММ ОБСЄ до представників "ДНР" про передачу тіла військовослужбовця", – йдеться у повідомленні.

Дмитро Каплунов Скріншот відео

Уточнюється, що під час переговорів усі висунуті умови "ДНР" були дотримані, однак тіло Каплунова, який загинув під час виконання бойового завдання в так званій сірій зоні, не повернули.

"Зараз переговори тривають і ми віримо, що сім'я в найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним.

Норми християнської моралі вимагають дотримання її принципів і права гідно поховати воїна, який виконував свій обов'язок", – підсумували в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про загибель офіцерів "Альфи" на Донбасі стало відомо 1 грудня. Це сталося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.

Загиблими виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав їм звання Героїв України.

З Денисом Волочаєвим попрощалися 3 грудня у Центрі культури і мистецтв СБУ, а тіло Дмитра Каплунова поки не вдається забрати у терористів, які його викрали.

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