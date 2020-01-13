ДНК було: голова Нацполіції розсекретив важливий факт зі справи щодо вбивства Окуєвої

Національна поліція України взяла зразки ДНК з автомата, із якого вбили Аміну Окуєву, одразу після злочину. Однак вона не хотіла розголошувати цей факт.

Про це в ході брифінгу 13 січня заявив голова Нацполіції Ігор Клименко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується даних щодо змиву ДНК, дійсно, інформації цієї не було. ДНК було взяте, але слідство не хотіло поширювати цю інформацію", – сказав він.

Зі свого боку начальник Головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов розкрив деякі факти з біографії затриманого підозрюваного. За його словами, він народився в Дагестані, але давно проживає в Україні.

Затримано організатора вбивства Окуєвої

"Ця особа є членом злочинної організації. Чим він займався? Він народився в Дагестані, ще в СРСР, прибув до України, вже давно громадянин. Вид діяльності невизначений. Але ми розуміємо, що замовні вбивства, наприклад пана Зможного, – це був тиск на бізнес. Зараз ми все будемо досліджувати", – сказав правоохоронець, зазначивши, що роль затриманого у справі щодо вбивства Окуєвої буде названа в остаточній підозрі після низки слідчих дій.

Також Нєбитов наголосив, що вбивство Окуєвої було замовним і діяльність угруповання, причетного до нього, цілком могла куруватися з території країн ЄС. "Будемо вивчати, щоб з'ясувати, хто був замовником, як передавалися кошти", – пообіцяв він і висловив надію на те, що західні партнери допоможуть Україні у розслідуванні.

Також на брифінгу керівництва Нацполіції пролунала заява про те, що автомат, з якого взяли зразки ДНК, могла тримати не одна особа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

підозрюваний у вбивстві Окуєвої був затриманий поліцією 12 січня. За даними журналістів, одним із затриманих є раніше несудимий українець Ігор Редькін.

Один із членів "групи кілерів", які нібито причетні до вбивства Окуєвої, не знає про своє "затримання".

За словами голови Нацполіції Клименка, до складу злочинного угруповання, причетного до вбивства Окуєвої, входило сім осіб. Частину з них затримали ще у вересні.

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