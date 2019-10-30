'Днище!' Мережу розлютило свято комсомолу в анексованому Криму

У Севастополі (анексований Крим) окупанти відзначили "день народження комсомолу".

Так, комуністи влаштували мітинг, під час якого прийняли дітей до комсомольців, повідомляє "Крим.Реаліі" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Захід відбувся під стінами міського парламенту біля пам'ятного знака. На ньому виступив керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко.

"Крим.Реаліі"

Кількох дітей під час мітингу навіть прийняли до комсомолу.

У мережі ця подія викликала хвилю обурення. "Днище!", "А путівку в ГУЛАГ дали?", "Зомбіленд", – пишуть користувачі в коментарях.

"Крим.Реаліі"

"Крим.Реаліі"

Крим. В окупованому рашистами Севастополі 29 жовтня відзначили "день народження комсомолу". Комуняки влаштували шабаш, на якому прийняли дітей в комсомольці і видали їм партквитки https://t.co/yGhp0BgAIi pic.twitter.com/ZPIePrRNMa - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) October 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти в Євпаторії (анексований Крим) влаштували цинічне опитування для дітей. Так, школярів запитують, чи готові вони "захищати Росію зі зброєю в руках, якщо почнеться війна".

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