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30 жовтня • оновлено в 11:35
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"Днище!" Мережу розлютило свято комсомолу в анексованому Криму

1.5т Читати матеріал російською

У Севастополі (анексований Крим) окупанти відзначили "день народження комсомолу".

Так, комуністи влаштували мітинг, під час якого прийняли дітей до комсомольців, повідомляє "Крим.Реаліі" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Захід відбувся під стінами міського парламенту біля пам'ятного знака. На ньому виступив керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко.

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'Днище!' Мережу розлютило свято комсомолу в анексованому Криму

"Крим.Реаліі"

Кількох дітей під час мітингу навіть прийняли до комсомолу.

У мережі ця подія викликала хвилю обурення. "Днище!", "А путівку в ГУЛАГ дали?", "Зомбіленд", – пишуть користувачі в коментарях.

'Днище!' Мережу розлютило свято комсомолу в анексованому Криму

"Крим.Реаліі"

'Днище!' Мережу розлютило свято комсомолу в анексованому Криму

"Крим.Реаліі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти в Євпаторії (анексований Крим) влаштували цинічне опитування для дітей. Так, школярів запитують, чи готові вони "захищати Росію зі зброєю в руках, якщо почнеться війна".

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
вчера пол Украины поздравляли друг друга, а может больше. Есть что вспомнить.
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Юг Руси
Юг Руси
О как подгорает у нациков )))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Фашистов всегда коробило от коммунистов … впрочем именно последние уничтожили фашизм...
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