Политический аспект развития событий в "ДНР" с каждым днём ухудшается. Если посмотреть со стороны, то в "республике" военное положение.

Все, о чем только может мечтать молодёжь – ограничено. Клубы, бары, ну и, конечно же, дискотеки. Нет никакой ночной жизни. Это обусловлено комендантским часом. Также запрещены все митинги на территории "республики". Но опять-таки, тут всё зависит от руководящего звена. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Наверняка вы слышали про такого персонажа в "ДНР", как Елена Коровкина. По ее словам, именно с неё и начался "русский мир" на Донбассе. Она одна из тех, кто в 2014-м году пропагандировала "референдум". И как раз тогда у нее что-то и получилось.

Но, несколько дней назад, госпожа Коровкина официально известила "донецкую мэрию" о желании провести акцию на площади им.Ленина под названием "Путин, признай Выбор Донбасса".

И… что-то пошло не так. Она получила негативный ответ. Можно, конечно, предположить, что имели место какие-то "провокации" со стороны оппозиции, но так ли это, мы не узнаем. Если посмотреть со стороны, то можно понять, что люди за 5 с лишним лет просто устали от сладких слов о "русском мире" в составе РФ.

Денис Пушилин eadaily.com

На фоне всего происходящего в "государстве", глава "ДНР" Денис Пушилин вызвал на ковёр министра внутренних дел, Алексея Дикого, чтобы сказать, что грядут большие перемены. Также он подписал указ о сокращении ряда должностей в "МВД республики". А это, как раз напрямую, связано с нехваткой денег в "государстве". Однако истина спрятана глубже, чем-то что можно увидеть с первого взгляда.

Стоит отметить личный состав, который пока еще остался в подразделениях "МВД", получит повышенное денежное довольствие – до 40 000 рублей.

А это можно объяснить тем, что Пушилин пытается обеспечить себе поддержку со стороны силового блока. На всякий случай, мало ли…

Рейтинги падают, многие недовольны его политикой, денег нет, но нужно же как-то держать всё под контролем. Еще и "сверху" стучат по темечку регулярно… Вот и сделал он единственно верный вывод о том, что его может ожидать такой же конец, как и Захарченко. Зачистят, и обвинят во всём как всегда Украину. А что? Привычное дело.

В общем, хочет он, судя по всему, максимально "накосить бабла" и по-тихому убежать в РФ, чтобы увеличить шансы остаться в живых. Да, только и тут нет никакой гарантии.

От себя могу добавить только одно, что конец его неизбежен. Но вот какой? Решать обманутым людям, у которых он ворует настоящее и будущее. Никто этого терпеть не будет, каким бы не был этот “русский мир”. Людям хочется кушать, а на сладких обещаниях далеко не доедешь.

Думайте! Вам решать, как жить дальше. Хватит слушать и верить тому, чего никогда не будет.

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