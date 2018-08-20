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Для вбивства українців: названо зброю, яку Росія перекидає на Донбас

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Росія перекидає на Донбас новітні комплекси радіоелектронної боротьби, які не так давно з'явилися на озброєнні російської армії.

Про це йдеться в звіті спостережної місії ОБСЄ. Як стало відомо, серед них - системи "Красуха-2" (1Л269), "Билина" (СБ-109A), "Репелент-1" і "Леєр-3" (СБ-341В), які почали надходити в підрозділи Збройних сил Росії тільки після 2010 року і ніколи не перебували на озброєнні української армії, передає "Радіо Собода".

Дані оприлюднили після того, як з повітря вдалося зняти перетин кордону України 15 вантажівками, критих брезентом.

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Комплекс глушіння мобільного зв'язку "Леєр-3" діє за допомогою безпілотного літального апарату "Орлан-10" - ця сучасна російська розробка використовується в підрозділах Російської Федерації з 2010 року. Він може знаходитися в повітрі до 16 годин, а дальність роботи - 120 кілометрів. Саме цей БПЛА українські військові збили в зоні бойових дій 5 червня.

Також на Донбасі використовують російські протипіхотні міни "ПМН-2".

"Вражає одну або дві ноги людини. Дивлячись, як людина на неї наступить. Відриває стопу. Можливо, трохи вище - до коліна", - повідомив військовий сапер Сергій.

Міна "ПМН-2" - ще радянська розробка, але, за твердженням військових, її запаси в Україні утилізували понад десять років тому.

"У Збройних силах України вона не використовується. Вона заборонена Оттавською конвенцією. Ці боєприпаси залишилися на території Росії. Тому, можливо, ними вони і застосовуються для ураження живої сили нашої бригади", - зазначив сапер.

У той же час терористи самі публікують дані, які можуть свідчити про російську присутність в Донбасі.

Так на відео, знятому в липні під Горлівкою, один з терористів показав свій арсенал. На кадрах з'явлився боєприпас до ручного протитанкового гранатомета ОГ-7В "Осколок", прийнятий на озброєння в армію Російської Федерації тільки в кінці 1990 років.

"Це ж теж, знаєте, не 2014 і не почало 2015 року, коли був один танк або два танка. Тут вже діє "армія""ДНР", яка має, і це не секрет, і танки, і "Гради", і гаубиці, і все на світі вона має", - заявив терорист на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія ввела в Україну колону військової техніки.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
ОБСЄ
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Опять кляти москали все батарейки пiдоргам пересажали, опять пiдорги ничего заснять для Гааги не смогли, пичалька
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