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Для Украины нет смысла уходить сейчас из "Минска"

Сергій Климовський
Сергій Климовський
Розслідування
3,9 т.
Для Украины нет смысла уходить сейчас из 'Минска'

Вопрос выходить Украине или нет из переговорного процесса в Минске становится топ-темой осени. Поскольку Москве, вопреки стараниям, не удаётся скрыть желания, чтобы Украина вышла из этого процесса и побыстрей, то обратная постановка данного вопроса: выходить России из него или нет, тоже логична. Не только логична, но и мучает Кремль как минимум с середины лета, с июльского эксцесса Дмитрия Козака, когда 30 числа в СМИ "слили" его официальное письмо об уходе с переговоров.

Однако, несмотря на этот "слив", Козак официально с переговоров в Минске не ушёл. Видимо, хлопанье дверью в Вене и выход из переговоров с ОПЕК в марте, кремлёвцев кое-чему научил. Оказалось, с переговоров легко уйти, но тяжело вернуться. Особенно, когда саудовский кронпринц трубку не берёт и разговаривать с Путиным не желает. Тот самый кронпринц, который 30 ноября 2018 г. на саммите G-20 в Аргентине был едва не единственным, кто пожал Путину руку. Результат ухода министра энергетики РФ Новака с переговоров в Вене известен: Москве пришлось ползти на коленях в Вашингтон и просить, чтобы повлияли на Саудитов, устроивших ей порку. Администрация Трампа, разыгрывая собственную "многоходовочку", Россию на переговоры с ОПЕК вернула, но порку не отменила и устроила той два удовольствия в одном флаконе. Впрочем, реально "удовольствий" от ухода Новака было не два, а гораздо больше.

По этой причине Козак, который весь июль гудел о том, что переговоры зашли в тупик и с Андреем Ермаком нельзя вести дела, уже не рискнул уходить из Минска, как Новак из Вены. Неизвестно, чем для Москвы мог бы обернуться уход Козака из Минска. Возможно, пришлось бы ползти в Вашингтон не коленях, а на пузе. В Белом доме могли бы добавить трудностей и отфутболить кремлёвцев в Берлин, сославшись на "нормандский формат", и то, что США не сторона переговоров в нём. В итоге, в Минск, как и в Вену, пришлось бы вернуться, но число "приятностей" в одном флаконе на этот раз могло оказаться больше и забористей.

Поэтому демарш Козака и "кротов" в Кремле, сливших его письмо в российские СМИ, в итоге оказался пустышкой безрезультатной. Никто на это всерьёз не отреагировал, разве что Банковая месяц спустя заменила на переговорах уставшего от них за 6 лет Кучму на скучающего без внимания СМИ и должности Кравчука. В подкрепление ему дали ещё и Витольда Фокина. Могли направить и Владимира Щербицкого, если бы тот был бы жив, лишь бы сделать приятое Москве и выказать верность нормандскому формату", а также неподдельное желание продолжать переговоры и искать компромиссы.

Однако, в Кремле, вместо того, чтобы возрадоваться при виде ветеранов верхушки КПСС, впали в глубокое уныние и закатили истерики по всем своим каналам. В Кремле почти правильно поняли – Банковая, как и при Порошенко, продолжает их разводить, динамить, тянуть резину и делать все другие исконные и устойчивые словосочетания из российского языка с одним смысловым значением.

Поэтому 31 августа Андрей Илларионов требовал в интервью одному ютуб-каналу с украинской пропиской, чтобы Украина срочно вышла из переговоров в Минске. Он в качестве аргумента уверял, что ни одна уважающая себя страна не вела и не ведёт такие переговоры с оккупантом. В подтверждение ссылался на историю конфликта Франции и Германии за Эльзас и Лотарингию и даже на случай Восточного Тимора. Вот только он "забыл", что в Минске в таких переговорах задолго до Украины увяз Азербайджан и не только не собирается из них выходить, но сейчас активно использует как инструмент для давления на Москву и не без результата.

Другой оппозиционер – профессор Соловей в эти же последние дни августа не уставал горячо говорить о том, что Ермак – человек Кремля с позывным "Козырь" и гнать его с переговоров надо. По сути, как и Козак, он требовал отстранения Ермака, но по прямо противоположным мотивам. В довершение россияне 2 сентября в переговорной группе в Минске потребовали, чтобы Верховная Рада отменила местные выборы 25 октября в Украине, поскольку в ОРДЛО их не проводят, и пока не отменит, то они отказываются обсуждать обмен пленными.

Этот демарш Москвы пока такой же зондирующий ультиматум, как и слитое "письмо" об уходе Козака. Москва может перевести его в нечто большее, но маловероятно. По сути, кремлёвцы опять попытались "взять на понт" Банковую, если выражаться по-российски, в надежде, авось удастся. Кремлёвцы, из-за своего прожжённого цинизма, иногда ведут себя как чудные простаки.

Им очень хочется, чтобы Украина вышла из Минского договора о перемирии, который действительно стал вынужденным соглашением, которое никто не хочет выполнять. Из-за этого и паритета сил, а также слишком хитрой российской ментальности, оно и стало не фактом, а так сказать, процессом. То есть тем, что никак полностью не произойдёт и всё находится и находится в состоянии исполнения или зависания.

Россия, ведя огонь из танков и "Градов" по Дебальцево, вынудила в 2015 г. Украину заново принять уже подписанное в сентябре 2014 г. Минское соглашение. Франция и ФРГ огонь не вели, но угрожая карами небесными от ЕС и адскими санкциями от США тоже принудили Россию прекратить наступление и повторно заключить перемирие с Украиной. В январе 2015 г. в ситуации, когда Россия стреляла, Украина отстреливалась, а ЕС и США всего лишь угрожали применить силу, выяснилось, возможно, неожиданно для всех, что существует паритет сил. Правильно поданной угрозы применить силу и уступки города Дебальцево с окрестностями оказалось тогда достаточно, чтобы принудить Россию к перемирию и прекращению наступления.

В Кремле удовлетворились этим и решили, лучше иметь Дебальцево в руках, чем всю Украину в небе и войну с НАТО в придачу. Кремлёвцы ощущали себя победителями, но спустя пять лет до них таки стало доходить, что в январе 2015 г. они не столько выиграли, как проиграли. "Зависание" Минского соглашения, которое по началу казалось крайне невыгодным только Украине, поскольку вероятность вернуть оккупированные районы по нему стремилась к нулю, в перспективе оказалось в ещё большей степени невыгодным и Москве. По этой причине Кремль сейчас пытается через своих оппозиционеров надоумить Банковую и Украину выйти из соглашения, либо представить всё так, как будто Украина вышла из него сама. Для этого он и выставил ультиматум Верховной Раде об отмене выборов. Впрочем, как выставил, так и снимет, если опять, как в случае с малоазийским "Боингом", не произойдёт какой-нибудь казус исполнителя или не решат сыграть в ещё одну изысканную "многоходовочку", подобную мартовской по обрушению добычи сланцевой нефти в США методом сокращения добычи нефти в РФ.

За пять лет после Минска-2 у Украины появилась армия, паритет сил и вся атмосфера в мире изменилась не в пользу России, на которой по-прежнему стоит клеймо "Оккупант" и висит зависший минский процесс. В Кремле это стали осознавать и логично спешат выйти из этого "зависания", чтобы снять с себя хотя бы частично клеймо и так сказать, погасить одну из судимостей. Но возвращать Украине оккупированные районы Москва не хочет, а сама выйти из минского процесса боится, поскольку в этом случае к клейму "Оккупант" добавятся новые неприятности. Поэтому у Кремля задача: любым способом сделать так, чтобы Украина либо сама вышла из минского процесса, либо чтобы ситуацию можно было подать как такой выход. Правда, в Кремле лишь смутно представляют, как они смогут это использовать дальше.

Эта задача осложняется тем, что Москва никогда официально не заявляла претензий на Донбасс. Неофициально – сколько угодно, но официально – ни разу. Так что, экскурс в историю Илларионова, как минимум не уместен. Германия никогда не говорил, что Эльзас не вернёт, потому что он сакральный для немцев, а Лотарингию вернёт хоть завтра, при условии, что той дадут статус особого герцогства и право "вето" на внешнюю политику Франции. Россия, в отличие от Германии, с сентября 2014 г. официально всегда обещала Донбасс вернуть, как только, так сразу. Кстати, и в отличие от Армении, которая никогда не обещала вернуть Карабах Азербайджану, но и никогда официально не называла его своей частью. Такое себе непонятное второе армянское государство рядом с границей Армении. При желании, таких армянских государств в РФ, где самая крупная диаспора армян на постсоветском пространстве, можно создать ещё с два десятка, а "Раше Тудей" дать статус особого анклава по примеру Аландских островов.

Другая серьёзная трудность для Кремля – это нынешняя позиция Банковой в минском процессе, в которой он разочаровался, как и в Трампе, почему и стал "топить" за Байдена. Без всякой веры в Байдена, лишь бы не Трамп. Банковая уже год ведёт себя в Минске так, как Лукашенко вёл себя 25 лет в переговорах о "Союзном государстве". На любой каприз Кремля на Банковой оперативно реагируют каким-нибудь поворотом на два-три градуса и спрашивают: "Ну как, вам так больше нравится, можем обменяться пленными?". Однако за год в Кремле устали рассматривать Украину и Банковую под каждым новым градусом поворота и пришли к выводу, что больше пить не могут. Образно говоря, украинцы таки "перепили" московитов в Минске. Возможно, потому что в российском языке нет своего названия для картофельных блинов, подобного дерунам и дранникам. Закусывать надо не Крымом и Донбассом.

Кремлёвцы, поняв это, решили с затянувшейся пьянки уйти, но не по-английски, тихо и без прощаний, а по-российски – со скандалом, который и начинают разыгрывать. Но уйти им хочется так, чтобы всё выглядело, как будто это не они встали из-за стола, покричали и ушли, а украинская делегация. Поэтому они через свои неформальные каналы и пытаются вбросить в информпространство Украины тему срочного выхода из минского процесса. В Украине после выборов 2019 г. хоть и произошёл откат революции, но пока не глубокий, свободы слова немного осталось и кардинально изменить внешнюю политику уже нельзя. В отличие от России её можно обсуждать не только на кухне и не только обсуждать.

Этот очередной "хитрый" ход Кремля накладывается на наши мноходовочки, так что дебаты по теме: выходить из минского процесса или нет, на осень гарантированы. Вызов Кремля мы уже приняли, когда запустили фейк о якобы совместной операции СБУ и ЦРУ по заманиванию "вагнеровцев" в Минск. В Вашингтоне тоже подтвердительно закивали головой, типа, да заманивали, и предложили разыграть в Украине нечто похожее на пьесу с импичментом Трампу. Выходить нам сейчас из минского процесса не с руки, это всегда успеется, а вот использовать данную игру московитов в своих интересах очень заманчиво. Можно сказать, начинается второй раунд пьянки минского процесса, поскольку первый мы у них явно выиграли.

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УкраїнаМирні переговори в Мінськумінські домовленостіВійна на ДонбасіДмитро КозакАндрій Єрмак
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