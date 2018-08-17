Для Росії: "ДНР" вибили з українського журналіста зізнання

Терористи "ДНР" оприлюднили через пропагандистські ЗМІ Росії постановочне зізнання полоненого українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у шпигунстві.

Про це повідомив колишній народний депутат Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що неодноразово попереджав про вибивання бойовиками зізнання у співпраці з розвідкою.

"Йому присвятили цілу передачу на каналі "Росія 24". Там є весь набір фейків і штампів: і щоденники, і шпигунство, і участь у батальйоні, і київські куратори. Таке враження, що Стаса змусили зізнаватися в усьому, що тільки можна собі уявити. Мені дуже важко дивитися це відео. Голос, що тремтить, руки, які вже за звичкою тримаються "як у кайданках". Постановочні кадри, де він їсть, а на столі пляшка боржомі та пляшечки з ліками", - зазначив Фірсов.

Станіслав Асєєв (Васін)

На його думку, терористи не зупиняться на досягнутому. Він припустив, що будуть ще прес-конференції та інші заходи, через які пропагандисти переконуватимуть глядачів у тому, що Стас - шпигун.

"Сподіваюся, що ніхто не сприйме цей фейк всерйоз, оскільки це очевидна, і як я писав раніше, спланована постановка", - підсумував він.

Нагадаємо, про зникнення Асєєва стало відомо 6 червня 2017 року. Оточення блогера заявило, що його викрали терористи "ДНР". Пізніше бойовики підтвердили його затримання. Вони навіть вносили ім'я Асєєва до списку на обмін.

Журналіст працював під псевдонімом Станіслав Васін із 2014 року, співпрацював із "Радіо Свобода", виданнями "Дзеркало тижня", "Українська правда" й "Український тиждень".

У березні 2018 року Фірсов розповідав про нелюдські умови, в яких перебував Асєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 липня журналіст оголосив голодування у полоні в терористів через жахливі умови його утримання. В "ДНР" звинуватили Асєєва в роботі на українську розвідку і запідозрили його в причетності до ліквідації бойовиків Арсена Павлова (Мотороли) і Михайла Толстих (Гіві).