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Для Росії: "ДНР" вибили з українського журналіста зізнання

6.8тЧитати новину російською

Терористи "ДНР" оприлюднили через пропагандистські ЗМІ Росії постановочне зізнання полоненого українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у шпигунстві.

Про це повідомив колишній народний депутат Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що неодноразово попереджав про вибивання бойовиками зізнання у співпраці з розвідкою.

"Йому присвятили цілу передачу на каналі "Росія 24". Там є весь набір фейків і штампів: і щоденники, і шпигунство, і участь у батальйоні, і київські куратори. Таке враження, що Стаса змусили зізнаватися в усьому, що тільки можна собі уявити. Мені дуже важко дивитися це відео. Голос, що тремтить, руки, які вже за звичкою тримаються "як у кайданках". Постановочні кадри, де він їсть, а на столі пляшка боржомі та пляшечки з ліками", - зазначив Фірсов.

Станіслав Асєєв (Васін)

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На його думку, терористи не зупиняться на досягнутому. Він припустив, що будуть ще прес-конференції та інші заходи, через які пропагандисти переконуватимуть глядачів у тому, що Стас - шпигун.

"Сподіваюся, що ніхто не сприйме цей фейк всерйоз, оскільки це очевидна, і як я писав раніше, спланована постановка", - підсумував він.

Нагадаємо, про зникнення Асєєва стало відомо 6 червня 2017 року. Оточення блогера заявило, що його викрали терористи "ДНР". Пізніше бойовики підтвердили його затримання. Вони навіть вносили ім'я Асєєва до списку на обмін.

Журналіст працював під псевдонімом Станіслав Васін із 2014 року, співпрацював із "Радіо Свобода", виданнями "Дзеркало тижня", "Українська правда" й "Український тиждень".

У березні 2018 року Фірсов розповідав про нелюдські умови, в яких перебував Асєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 липня журналіст оголосив голодування у полоні в терористів через жахливі умови його утримання. В "ДНР" звинуватили Асєєва в роботі на українську розвідку і запідозрили його в причетності до ліквідації бойовиків Арсена Павлова (Мотороли) і Михайла Толстих (Гіві).

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Єгор Фірсов
Місце
Україна
Об'єкт
терористи "ДНР"
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Комментарии на сайте не модерированы
Макаренко Олег
Макаренко Олег
В чем разница между Гестапо и Фсб?В том что Гестапо вибивало из людей правду..А фсб вибивает шизоидний бред своего бесноватого фюрера..
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Medved George
Medved George
Вам, дебилам, вместо двуглавого цыпленка, нужно было на герб двуглавого козла прицепить!
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Medved George, Ну не равняйте благородное животное с тварями сатанинскими..гореть в аду русне..))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тут ведь как, всё что не укладывается в привычную для хохлов схему, нужно называть фейком. Для нерабов этого достаточно.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Пигин Макс, КТО ТОЛЬКО НЕ УБИВАЛ ЗАПРАВЩИКА МАШИН С ЗАЛУПИНСКА И ИШАКОЕБА ГИВИ ,СТОЛЬКО ВЕРСИЙ БЫЛО ,ЭТО ОНИ ДЛЯ БЫДЛА КТО ТО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЭТО БЫКИ С ПАРАШИ ТАМ ТАКИХ ХЕРОЕВ ОБОСЦАНЫХ ВОНЮЧИХ НА УТИЛИЗАЦИЮ ПАРАША СОБРАЛА С ЕБЕНЕЙ ДОХЕРА , 155 ТЫСЯЧ ПРИСТРОИЛИ УЖЕ И ОСТАЛЬНЫХ ПРИСТРОЯТ ,КОГО В ЧЕРНОЗЕМ ДАУНА ,КОГО В КОЛЯСКУ ,КОГО С КОСТЫЛЕМ НА ПАПЕРТЬ , ОНИ ЖЕ ЗАЩИТНИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА , А БЫДЛО ВОБЩЕ ЗНАЕТ ,ЧТО ОНО ЗАЩИТНИК ЯЗЫКА !
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