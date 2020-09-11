'Чорна мітка' від американців: Шабунін запропонував знести Зеленського для порятунку України

Активіст, глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, щоб врятувати Україну, запропонував "знести" президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у блозі на OBOZREVATEL після скандального призначення Максима Якубовського заступником генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Я не бачу іншого способу врятувати країну, крім як в масовий, мирний спосіб зносити Зеленського. На цей раз треба врахувати уроки Революції Гідності. Зносити треба разом з продажними ВРУ, КСУ, ОАСК та усіма іншими продажними потворами", – сказав він.

Шабунін пояснив, що Якубовський в ОГП буде відповідати за:

Спеціалізовану прокуратуру в сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та в сфері оборонно-промислового комплексу.

Департамент організації, процесуального керівництва розслідування та звинувачення в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими процесами в 2013-2014 роках. (Це департаменти по злочинам Майдану).

Департамент процесуально керівництва в процесах про катування та інші порушення прав громадян правоохоронними органами.

Додамо, що ЦПК Шабуніна отримувала фінансову допомогу від адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

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