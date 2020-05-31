Друг детства президента Зеленского и по совместительству глава СБУ Иван Баканов подал недостоверную информацию в своей электронной декларации. И сделал это осознанно.

Иван Баканов

Иван Баканов не указал в декларации, что был и до сих пор является руководителем испанской компании. Это является нарушением, ведь такие сведения он обязан заполнить в 15-й главе декларации, о чем говорит п. 11 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Такое нарушение является, среди прочих, основанием для того, чтобы Нацагентство по предупреждению коррупции начало проверку этой декларации, впрочем, по новым правилам ее и так обязательно проверят в первую очередь. Отдельно НАПК должно проверить Баканова относительно объединения двух должностей одновременно.

Ранее "Схемы" выяснили, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что запрещено украинским законодательством.

Но, видимо, для друзей президента закон не писан.