Головна Новини
31 травня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Для друзей президента закон не писан?

3.9т
Читати матеріал російською

Друг детства президента Зеленского и по совместительству глава СБУ Иван Баканов подал недостоверную информацию в своей электронной декларации. И сделал это осознанно.

Иван Баканов

Иван Баканов

Иван Баканов не указал в декларации, что был и до сих пор является руководителем испанской компании. Это является нарушением, ведь такие сведения он обязан заполнить в 15-й главе декларации, о чем говорит п. 11 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Такое нарушение является, среди прочих, основанием для того, чтобы Нацагентство по предупреждению коррупции начало проверку этой декларации, впрочем, по новым правилам ее и так обязательно проверят в первую очередь. Отдельно НАПК должно проверить Баканова относительно объединения двух должностей одновременно.

Ранее "Схемы" выяснили, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что запрещено украинским законодательством.

Но, видимо, для друзей президента закон не писан.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Корупція в Україні
Особи
Іван Баканов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
Джерело
Джерело: t.me/BerezaJuice
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
22
Сумно
2
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги