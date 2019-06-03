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Дізналися через п'ять годин: спливли страшні подробиці вбивства дитини поліцейськими

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Рідні 5-річного Кирила, який помер після поранення поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому, дізналися про те, що в його голову влучила куля, тільки через п'ять годин після НП.

Про це йдеться в матеріалі "КП в Україні". Хлопчик був відразу ж доставлений у лікарню, проте до тями так і не прийшов.

Відзначається, що дитина грала у футбол з трьома друзями в 70 метрах від імпровізованого стрільбища, влаштованого поліцейськими. Будинок, біля якого трапилася трагедія, за словами сусідів, належить головному фігуранту справи. Сам він працював у Києві, але на вихідні часто приїжджав до Переяслава-Хмельницького.

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Убитий Кирило

Убитий Кирило

КП в Україні

Як розповіла одна з сусідок, яка першою прийшла на допомогу пораненому хлопчику, про інцидент їй розповів один із його друзів.

"Я злякалася, серце підказало, що трапилася біда. Вийшла на ганок і почула, як Максимка каже: "Кириле, не вмирай, я тебе люблю, все буде добре". Я злякалася ще сильніше, але слава Богу все життя пропрацювала у невідкладній допомозі. Вибігла, а дитина лежить із закривавленою головою у мене прямо під парканом", – поділилася вона.

Кирило з мамою

Кирило з мамою

КП в Україні

Незабаром діти покликали дядька Кирила, який і відвіз його в лікарню.

"У п'ятницю під вечір вдається Максимка весь сльозах, говорить, що Кирило помирає. Я побіг туди, а мій молодший племінник без свідомості, голова в крові повністю. Про те, що у нього в голові куля, ми дізналися тільки через 5 годин, коли приїхав хірург із Києва", – розповів чоловік.

Розкрили також і особи підозрюваних. Ними виявилися старший сержант групи реагування Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, який служить у водній поліції.

"Менти як менти, звичайні. Зірок із неба не хапали, але і претензій до них по роботі не було. Того вечора, кажуть, випили багато. Але це ж не на службі, це ж був вечір перед вихідними", – розповів знайомий поліцейських.

Місце злочину

Місце злочину

КП в Україні

Місце злочину

Місце злочину

КП в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

  • Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

  • Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково влучили в дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

  • Не приходячи до тями дитина 3 червня померла в лікарні. Злочин було перекваліфіковано в умисне вбивство.

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Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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