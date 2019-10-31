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31 жовтня • оновлено в 19:58
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Під Житомиром на ходу загорівся пасажирський потяг: відео моторошної НП

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У Житомирській області прямо на ходу загорівся дизельний потяг "Укрзалізниці", в якому їхали люди.

Вогонь спалахнув у дизелі сполученням Житомир-Коростень. Відео НП, зняте очевидцями, було опубліковано в Instagram-акаунті dtp.ua в четвер, 31 жовтня (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що потяг аварійно зупинили, а пасажирів евакуювали. Інші подробиці події поки не повідомляються.

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Займання в потязі

Займання в потязі

Скрін відео

На кадрах, обнародуваних у мережі, видно величезний стовп іскор і вогню, який піднявся над дахом одного з вагонів.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі поскаржилися на жахливі умови в електричці "Укрзалізниці" підвищеного комфорту сполученням Жмеринка-Київ. Фотографіями обдертих сидінь і сміття у вагоні поділився один із пасажирів.

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Місце
Україна Житомир
Теги
потяг Укрзалізниця пожежа видео
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
У кого-то не хило бомбанул пердак от последних укрособытий
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Родионов Александр
Родионов Александр
ну, чо, нормально :-) то, що им мocкали зробили- потяги ДР1 производства Рижского вагоностироительного завода- время пришло им декоммунизироваться :-)))) в России "Ласточки" новые по колиям бегают, новые дизеля ДПМ только что на Сахалин в количестве 3х штук Мытищинский завод построил и отправил, ну, а на Украине- пора на волы пересаживаться.. так сказать, вернуться к истокам и заклеймить клятих мocкалив, яки им дизельки в своё время пидкинули для рухання, пaдлюки :-)))
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