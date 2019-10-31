Під Житомиром на ходу загорівся пасажирський потяг: відео моторошної НП

У Житомирській області прямо на ходу загорівся дизельний потяг "Укрзалізниці", в якому їхали люди.

Вогонь спалахнув у дизелі сполученням Житомир-Коростень. Відео НП, зняте очевидцями, було опубліковано в Instagram-акаунті dtp.ua в четвер, 31 жовтня (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що потяг аварійно зупинили, а пасажирів евакуювали. Інші подробиці події поки не повідомляються.

Займання в потязі Скрін відео

На кадрах, обнародуваних у мережі, видно величезний стовп іскор і вогню, який піднявся над дахом одного з вагонів.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі поскаржилися на жахливі умови в електричці "Укрзалізниці" підвищеного комфорту сполученням Жмеринка-Київ. Фотографіями обдертих сидінь і сміття у вагоні поділився один із пасажирів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал