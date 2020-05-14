"Дію" зламали? Поліція оприлюднила результати розслідування витоку даних українців

Юрій Сергієнко Розслідування 17:33, 14.05.2020 Оновлено: 18:20, 14.05.2020

Поліція не виявила фактів кібератаки на державний мобільний додаток "Дія".

Перші результати розслідування оприлюднені на сайті Національної поліції України.

"Інформація про нібито кібератаку і кібервразливість державного мобільного додатка "Дія" не підтвердилася: працівники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів", – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування було встановлено, що інформація, поширена в соцмережах, зокрема в Telegram-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих із різних джерел і ресурсів.

Також зазначається, що інформація низки баз даних була актуальна ще понад рік тому.

У поліції уточнили, що остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій і проведення експертизи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українці в соцмережах повідомили про нібито злам додатку "Дія" та виток їхніх персональних даних. З'ясувалося, що в Telegram працював бот, який пропонував продати дані – паспорти та водійські права з фото. У Міністерстві цифрової трансформації повідомлення про причетність "Дії" назвали фейком і заявили про атаку на відомство.

Поліція почала розслідування витоку даних.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Паспорти українців злили в мережу: хто може залишитися без грошей і навіщо це шахраям

Україна зникає із зовнішньополітичної арени, переговори йдуть за нашою спиною

Почему Петр I не почитался ни российской церковью ни историками?

"Слуга народу" запропонувала заборонити Telegram в Україні: посипалася критика

Все против всех, или Украина с нуля