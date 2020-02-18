Дивом не зачепив людей! У Харкові впав старовинний балкон: НП потрапила на відео

З будівлі художнього музею в Харкові впав старовинний балкон.

Подія з пам'ятником архітектури 20 століття обійшлася без постраждалих. Момент падіння балкона потрапив на запис відеореєстратора автомобіля, який проїжджав поруч, повідомляють Факти (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Сталося це 18 лютого на перехресті вулиць Чернишевської і Дружин Мироносиць. Як видно на відео, недалеко від падаючої конструкції на тротуарі проходили люди.

У Харкові обвалився балкон Факти

У музеї розповіли, що знали про аварійний стан балкона ще восени 2019 року. Тоді під ним повісили попереджувальний напис, а місце огородили спеціальною стрічкою.

У Харкові обвалився балкон Telegram/h_saltovka

Директор музею Валентина Мизгіна повідомила, що чекає рішення комісії від управління культури. Від цього буде залежати доля балкона – він може бути повністю демонтований або відновлений.

У Харкові обвалився балкон Факти

Важкі уламки конструкції впали на бокс з електротехнічним обладнанням "Харківобленерго". Фахівці вже почали його відновлювати.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі на пляжі "Ланжерон" впала стіна будівлі, що будується. Надзвичайна подія сталася неподалік від дельфінарію "Немо".

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