Головна Новини
18 лютого • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Дивом не зачепив людей! У Харкові впав старовинний балкон: НП потрапила на відео

597
Читати матеріал російською

З будівлі художнього музею в Харкові впав старовинний балкон.

Подія з пам'ятником архітектури 20 століття обійшлася без постраждалих. Момент падіння балкона потрапив на запис відеореєстратора автомобіля, який проїжджав поруч, повідомляють Факти (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

Сталося це 18 лютого на перехресті вулиць Чернишевської і Дружин Мироносиць. Як видно на відео, недалеко від падаючої конструкції на тротуарі проходили люди.

Новини
Фото величезного "царя-балкона" у Києві викликало ажіотаж у мережі
У Харкові обвалився балкон

У Харкові обвалився балкон

Факти

У музеї розповіли, що знали про аварійний стан балкона ще восени 2019 року. Тоді під ним повісили попереджувальний напис, а місце огородили спеціальною стрічкою.

У Харкові обвалився балкон

У Харкові обвалився балкон

Telegram/h_saltovka

Директор музею Валентина Мизгіна повідомила, що чекає рішення комісії від управління культури. Від цього буде залежати доля балкона – він може бути повністю демонтований або відновлений.

У Харкові обвалився балкон

У Харкові обвалився балкон

Факти

Важкі уламки конструкції впали на бокс з електротехнічним обладнанням "Харківобленерго". Фахівці вже почали його відновлювати.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі на пляжі "Ланжерон" впала стіна будівлі, що будується. Надзвичайна подія сталася неподалік від дельфінарію "Немо".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги