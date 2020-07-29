Дивитися Путіну в очі ніхто не хоче: Тука назвав проблему з главою ТКГ

Більшість тих, хто міг би очолити Тристоронню контактну групу в Мінську, не готові працювати в команді президента України Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Єдине прізвище, яке мені спадає на думку, це Євген Марчук, якщо, звичайно, він погодиться, хоча у мене є великі сумніви", – зауважив він.

"Решта людей, які могли б очолити Тристоронню контактну групу, навряд чи погодяться, тому що є певні світоглядні розбіжності, є розбіжності в побудові відносин з Російською Федерацією як країною-агресором. І навряд чи хтось із них має бажання дивитися в очі Путіну", – пояснивши Тука.

Відповідаючи на питання, чому від керівництва ТКГ відмовився другий президент Леонід Кучма, він припустив, що причина – в "надважкій роботі" – і в фізичному, і в психологічному плані.

За його словами, труднощі представляє як напружений графік роботи ТКГ, так і необхідність спілкуватися з "якимись покидьками і нікчемами". У той же час Тука допустив, що могли бути й інші причини.

Як писав OBOZREVATEL, 28 липня другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі. 29 липня президент Зеленський допустив, що місце Кучми в ТКГ може зайняти перший президент Леонід Кравчук.