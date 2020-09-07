Диверсантові ФСБ, який планував підрив цистерн з аміаком на Луганщині, винесли вирок

Громадянин України, завербований ФСБ, який в липні цього року планував підірвати цистерну з аміаком на Луганщині, засуджений до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила 7 серпня пресслужба Служби безпеки України. Під час досудового розслідування вина зловмисника була повністю доведена.

В ході слідства з'ясувалося, що в 2014-2018 роках житель тимчасово окупованого міста Ровеньки вів розвідку і брав участь в бойових діях проти сил АТО/ООС в складі різних проросійських незаконних збройних формувань, так званої "комендатури ЛНР", "прикордонної служби ЛНР", "15 БТЕ СРСР Брянка".

Восени 2019 він був завербований представником ФСБ РФ, щодо якого здійснюється окреме досудове розслідування, і отримав від нього завдання здійснити диверсію в підконтрольному українській владі Сєвєродонецьку.

У разі його успішного виконання, представник іноземної спецслужби обіцяв агенту сприяння в працевлаштуванні в ФСБ РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв'язку.

7 липня він прибув до Сєвєродонецька. З заздалегідь заготовленого ворогом схрону він повинен був дістати два гранатомета РПГ-22 і здійснити ними постріли по ємностям з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот".

Контррозвідники СБУ затримали диверсанта під час вилучення засобів ураження зі схованки.

На той час в сховищі рідкого аміаку знаходилося приблизно 4500 тонн рідкого аміаку. За висновком експертів, порушення цілісності сховища призвело б до зараження території площею понад 1200 квадратних кілометрів, яка охопила б 35 населених пунктів з населенням понад півмільйона осіб.

Терориста затримали під час вилучення засобів ураження зі схованки. Пресслужба СБУ

Диверсант мав дістати два гранатомета РПГ-22. Пресслужба СБУ

Зловмисник мав вистрілити по ємностям з аміаком. Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

диверсант ФСБ був затриманий в Сєвєродонецьку 7 липня з двома РПГ-22.

Ними він збирався підірвати два резервуари з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" ємністю 4500 т, що могло призвести до екологічної катастрофи і великих людських жертв.

У мережі з'явилося відео затримання терориста "ЛНР", якого завербувала ФСБ для здійснення теракту на Луганщині.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!