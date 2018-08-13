Диверсанти? На Донбасі викрили українців з паспортами РФ

Українські правоохоронці викрили чотирьох громадян України, які намагалися проникнути в район проведення операції Об'єднаних сил, маючи при собі паспорти громадян РФ.

Як сказано в повідомленні прес-центру ООС в Facebook, порушників виявили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил.

Зазначається, що у одного з чоловіків знайшли документи оформлені на різні імена і прізвища.

"Під час проведення фільтраційних заходів військові контррозвідники СБ України зі складу Об’єднаних сил установили, що троє громадян України, уродженці Донецької області, тривалий час перебуваючи на території Росії, у 2014 та 2015 роках добровільно отримали паспорти громадян "країни агресора" та приховували даний факт", - сказано в повідомленні.

Також було встановлено, що інший чоловік в 2010 році, під час отримання громадянства України, змінив прізвище і ім'я, а також написав зобов'язання про відмову від громадянства Російської Федерації протягом 2 років. Однак взятого на себе зобов'язання не виконав.

Правоохоронці не виключають, що зазначені особи можливо були спрямовані на мирну територію України кураторами з РФ для організації і проведення акцій спрямованих на дестабілізацію ситуації напередодні святкових заходів з нагоди Дня незалежності.

"Співробітники військової контррозвідки СБ України зі складу Об’єднаних сил вживають заходи спрямовані на встановлення дійсних намірів осіб, які намагались проникнути до району проведення операції Об’єднаних сил", - додали в ООС.

За фактами виявлених порушень чинного законодавства, Державна міграційна служба ініціювала розгляд питання про позбавлення порушників громадянства України.

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