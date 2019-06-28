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"Диверсант та шпигун": сплив скандальний факт про полоненого, якого "рятує" Медведчук

1.9тЧитати матеріал російською

Один з українських полонених, яких терористи "Л/ДНР" готуються передати Україні, знаходиться в розшуку МВС за дезертирство.

Йдеться про Дмитра Великого, повідомив в Facebook журналіст Денис Казанський.

"Дмитро Великий - претендент на премію Дарвіна. Дезертирував з ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. Але тільки братушки пацифізму не оцінили і в підсумку призначили Великого українським диверсантом і шпигуном. А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука", – написав він.

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Журналіст зазначив, що передача Великого Україні це "якийсь унікальний розвод".

"Кум Путіна за указом Путіна домовляється з маріонетками Путіна про те, що вони відпустять з полону зрадника, який працював на Путіна. Цікаво, як вчинять з Дмитром Великим в Україні? Буде хохма, якщо заарештують", – додав Казанський.

"Диверсант та шпигун": сплив скандальний факт про полоненого, якого "рятує" Медведчук

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі імена українців, яких, ймовірно, звільнять з полону в "Л/ДНР": Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Максим Горяїнов і Едуард Міхєєв.

При цьому СБУ не володіє офіційною інформацією щодо осіб, яких представники "Л/ДНР" збираються повернути на підконтрольну Україні територію.

Також стало відомо, що боєць ЗСУ Максим Горяїнов, якого хоче звільнити з полону "Л/ДНР" Віктор Медведчук, був за кермом авто, яке в кінці травня потрапило на окуповану територію.

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Особи
Денис КазанськийВіктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
МВСвійськовополонені
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Савченко же арестовали, хохмачи блин)))
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