"Дівчинка закривала собою!" На Хмельниччині сталося подвійне вбивство

У Хмельницькій області чоловік застрелив з рушниці тестя і тещу, а також поранив 8-річну доньку. Зловмисник був затриманий.

Трагедія сталася ввечері 24 жовтня в одному з сіл Кам'янець-Подільського району, розповіла OBOZREVATEL начальник прес-служби ГУНП у Хмельницькій області Інна Гелега.

За її словами, причиною НП став конфлікт між родичами.

"Будучи в стані алкогольного сп'яніння, під час сімейної сварки, 40-річний чоловік з мисливської рушниці кілька разів вистрілив у 66-річного тестя і 65-річну тещу. При цьому він поранив дочку, яка намагалася закрити собою дідуся і бабусю", – зазначила вона.

Стрілянина в Хмельницькій області

Поки мати дівчинки намагалася втихомирити чоловіка, дитина вибігла на вулицю і викликав поліцію.

Після події стрілок намагався накласти на себе руки, вистріливши собі в голову з рушниці. Спроба виявилася невдалою, а сам чоловік отримав травми. Після цього він закрився в автомобілі, який потім підпал. Але до цього моменту приспіли сусіди і поліцейські, які загасили транспортний засіб.

Стрілянина в Хмельницькій області

Трагедія сталася в Кам'янець-Подільському районі Google. Maps

На сьогоднішній день підозрюваний затриманий. Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція передбачає позбавлення волі від 15 років до довічного.

Життю дитини на сьогоднішній день ніщо не загрожує. У поліції додали, що дівчинка отримала поранення м'яких тканин руки і була прооперована.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий вистрілив в жінку з травматичного пістолета. Постраждала була доставлена в лікарню.

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