''Дівчинка страждала кілька годин'': хто по-звірячому забив цілу сім'ю у Вінниці

Всього за кілька годин до Нового року у Вінниці розігралася страшна трагедія. У своїй квартирі було жорстоко вбита ціла сім'я.

Як з'ясував OBOZREVATEL, загиблими виявилися Надія Малець, її діти Денис і Світлана, а також їх бабуся по батькові Валентина Малець. Поліція підозрює у вбивстві колишнього чоловіка Надії — Анатолія.

На місці злочину оперативники виявили ще живу 3-річну Світлану. Її відвезли в реанімацію, але через кілька годин дівчинка теж померла. Оперативники кажуть, якби підозрюваний не кинув її в квартирі серед загиблих, а відразу викликав "швидку", то дитину ще можна було врятувати. Подробиці — у матеріалі.

Разом побудували квартиру

Загибла Надія зі своїм чоловіком Анатолієм була знайома з 19 років.

Анатолій і Надія Малець 2009 рік OK.ru Анатолія Малець

"Анатолію зараз 30 років, а разом вони були з 19 років. Хоча офіційно розлучення вони оформили приблизно рік назад, але розбіглися вже років зо три як, практично відразу після народження Світланки. У нього з'явилася жінка, вона теж тут живе у Вінниці, у них там народилася дитина. Але Анатолій до останнього часу жив тут, у квартирі", — розповів OBOZREVATEL кум сім'ї Ігор.

За його словами, мама підозрюваного Валентина була дуже хвора.

"У неї була онкологія 4-ї стадії, вона схудла за останній час на 20 кг. Анатолій сам говорив, поки мама живе, я буду тут. Ми їм дзвонили 30 грудня, Анатолій з Надею навіть на корпоратив будинку в своєму ОСББ разом ходили. Ніщо не віщувало біди! Ми не можемо зрозуміти, що могло статися, і навіть не можемо повірити, що Толік це зробив!" — зі сльозами каже Ігор.

Свою дворівневу 4-кімнатну квартиру Надія та Анатолій купили років п'ять тому. Взяли молодіжний кредит і вже його виплатили. Сам підозрюваний батько сімейства працював айтішником, тому гроші в сім'ї були. Зробили хороший ремонт в квартирі.

Надія Малець напередодні 2019 року Facebook Надії Малець

Завів коханку

Ще кілька років тому Анатолій був досить повним хлопцем. На його сторінках в соцмережах досі можна відшукати фото з минулого.

Потім Анатолій зайнявся спортом, багато писав про американський футбол. Рекомендував здорове харчування. І на фото 2015 року його вже не впізнати — стрункий молодий чоловік у вишиванці і джинсах.

Так Анатолій виглядає зараз Facebook Анатолія

Анатолій 2010 рік ВКонтакте Анатолія

Анатолій Малець 2009 рік ВКонтакте Анатолія

Ймовірно, саме тоді у нього і з'явилася друга жінка. "Пам'ятаю, кілька років тому вони до нас на день народження приїжджали, так Толік кілька разів виходив розмовляти по телефону, щоб ніхто не чув. Мабуть, уже тоді у нього хтось був", — зазначив Ігор.

Знайома Надії, Анна, розповіла OBOZREVATEL, що знала загиблу ще з юності. "Дуже спокійна і добра. А її чоловіка, Анатолія, знала з 1 курсу Вінницького технічного коледжу, теж хороша і позитивна людина. У мене був шок, коли дізналася про це, дуже важко і не віриться досі", — підкреслила Ганна.

Анатолій Малець 2015 рік ВКонтакте Анатолія

Загорнув молоток в труси

Джерела OBOZREVATEL в поліції розповіли, що підозрюваний Анатолій Малець після вбивства дві години гуляв по місту. Встиг переодягтися. Молоток, яким вбивав, загорнув у труси і викинув в центрі міста. Коли зателефонував в "швидку", привітався, вибачився і тільки потім сказав, що в квартирі кілька трупів.

Маленька донька весь цей час мучилася, була ще жива. Її можна було б врятувати, якби чоловік не пішов і не залишив її серед убитих. Пізніше підозрюваний показав слідчим, де викинув молоток.