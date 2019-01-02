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''Дівчинка страждала кілька годин'': хто по-звірячому забив цілу сім'ю у Вінниці

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Всього за кілька годин до Нового року у Вінниці розігралася страшна трагедія. У своїй квартирі було жорстоко вбита ціла сім'я.

Як з'ясував OBOZREVATEL, загиблими виявилися Надія Малець, її діти Денис і Світлана, а також їх бабуся по батькові Валентина Малець. Поліція підозрює у вбивстві колишнього чоловіка Надії — Анатолія.

На місці злочину оперативники виявили ще живу 3-річну Світлану. Її відвезли в реанімацію, але через кілька годин дівчинка теж померла. Оперативники кажуть, якби підозрюваний не кинув її в квартирі серед загиблих, а відразу викликав "швидку", то дитину ще можна було врятувати. Подробиці — у матеріалі.

Разом побудували квартиру

Загибла Надія зі своїм чоловіком Анатолієм була знайома з 19 років.

Анатолій і Надія Малець 2009 рік

Анатолій і Надія Малець 2009 рік

OK.ru Анатолія Малець

"Анатолію зараз 30 років, а разом вони були з 19 років. Хоча офіційно розлучення вони оформили приблизно рік назад, але розбіглися вже років зо три як, практично відразу після народження Світланки. У нього з'явилася жінка, вона теж тут живе у Вінниці, у них там народилася дитина. Але Анатолій до останнього часу жив тут, у квартирі", розповів OBOZREVATEL кум сім'ї Ігор.

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За його словами, мама підозрюваного Валентина була дуже хвора.

"У неї була онкологія 4-ї стадії, вона схудла за останній час на 20 кг. Анатолій сам говорив, поки мама живе, я буду тут. Ми їм дзвонили 30 грудня, Анатолій з Надею навіть на корпоратив будинку в своєму ОСББ разом ходили. Ніщо не віщувало біди! Ми не можемо зрозуміти, що могло статися, і навіть не можемо повірити, що Толік це зробив!" зі сльозами каже Ігор.

Свою дворівневу 4-кімнатну квартиру Надія та Анатолій купили років п'ять тому. Взяли молодіжний кредит і вже його виплатили. Сам підозрюваний батько сімейства працював айтішником, тому гроші в сім'ї були. Зробили хороший ремонт в квартирі.

Надія Малець напередодні 2019 року

Надія Малець напередодні 2019 року

Facebook Надії Малець

Завів коханку

Ще кілька років тому Анатолій був досить повним хлопцем. На його сторінках в соцмережах досі можна відшукати фото з минулого.

Потім Анатолій зайнявся спортом, багато писав про американський футбол. Рекомендував здорове харчування. І на фото 2015 року його вже не впізнати стрункий молодий чоловік у вишиванці і джинсах.

Так Анатолій виглядає зараз

Так Анатолій виглядає зараз

Facebook Анатолія

Анатолій 2010 рік

Анатолій 2010 рік

ВКонтакте Анатолія

Анатолій Малець 2009 рік

Анатолій Малець 2009 рік

ВКонтакте Анатолія

Ймовірно, саме тоді у нього і з'явилася друга жінка. "Пам'ятаю, кілька років тому вони до нас на день народження приїжджали, так Толік кілька разів виходив розмовляти по телефону, щоб ніхто не чув. Мабуть, уже тоді у нього хтось був", зазначив Ігор.

Знайома Надії, Анна, розповіла OBOZREVATEL, що знала загиблу ще з юності. "Дуже спокійна і добра. А її чоловіка, Анатолія, знала з 1 курсу Вінницького технічного коледжу, теж хороша і позитивна людина. У мене був шок, коли дізналася про це, дуже важко і не віриться досі", підкреслила Ганна.

Анатолій Малець 2015 рік

Анатолій Малець 2015 рік

ВКонтакте Анатолія

Загорнув молоток в труси

Джерела OBOZREVATEL в поліції розповіли, що підозрюваний Анатолій Малець після вбивства дві години гуляв по місту. Встиг переодягтися. Молоток, яким вбивав, загорнув у труси і викинув в центрі міста. Коли зателефонував в "швидку", привітався, вибачився і тільки потім сказав, що в квартирі кілька трупів.

Маленька донька весь цей час мучилася, була ще жива. Її можна було б врятувати, якби чоловік не пішов і не залишив її серед убитих. Пізніше підозрюваний показав слідчим, де викинув молоток.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
вбивство у Вінниці
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