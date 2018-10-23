''Дівчинка плакала, а її знімали на відео'': скандал із приниженням школярки у Харкові отримав продовження

Учитель 6-го класу з харківської школи №151, де публічно принизили ученицю через відмову її батьків платити побори на потреби класу, написала заяву про звільнення.

Щоправда, у школі стверджують — вчителька не винна. Цькування дитини нібито влаштувала одна з мам, а самого викладача в цей час навіть не було у кабінеті. А ось мама школярки розповіла нам свою версію. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Цькування влаштувала мама

У спільноті "Батьки SOS" у Facebook розгорілася суперечка через випадок у харківській школі №151. У 6-му класі діти святкували закінчення першої чверті, їли торт. Частування не отримала лише одна дівчинка, бо її батьки принципово не здають гроші на потреби класу.

Таке повідомлення з'явилося у групі в соцмережі Facebook Батьки SOS

Навіть повідомлялося, що дівчинку нібито поставили біля дошки і сказали, що їй торта не дістанеться, бо її мама не здає гроші.

У самій школі кажуть, що все було не так. За словами заступника директора з виховної роботи Вікторії Калашник, вчителька проводила класну годину. Батьківський комітет попросив вчительку дати їм 15 хвилин в кінці уроку.

"Класний керівник навіть не знала, що тут буде, це теж стало для не сюрпризом. Наприкінці уроку увійшла батьківська трійка з тортом, соками, вони привітали дітей, заспівали їм навіть пісню, а потім почали роздавати торт. Вчителька в цей час вийшла до директора, бо їй треба було вирішити питання з лікарняним. А коли повернулася, побачила цю ситуацію. Одна мама сказала дівчинці, що їй торта не дадуть, бо її батьки з 1-го класу є неплатоспроможними і не здають гроші. Звісно, учениця засмутилася. Але ніхто її біля дошки не ставив і при всіх не вичитував. Те, що написали у соцмережах — неправда. Ми самі засмучені через цю ситуацію", — пояснила OBOZREVATEL Вікторія Калашник.

Facebook Батьки SOS

У понеділок, 22 жовтня, до школи прийшов тато постраждалої дівчинки зі скаргою. "З ним розмовляла завуч, вони вирішували, що робити в такій ситуації. У нас будуть батьківські збори, буде там присутня і батьківська трійка. Сподіваюся, що мама з батьківського комітету попросить вибачення за те, що сказала дівчинці. Ми хочемо залагодити цей конфлікт. Щоб дівчинка залишилася у школі, нікуди не йшла. Підключили до цього і шкільного психолога", — каже Вікторія Калашник.

Діана стала плакати, а хлопчики знімали на телефон

Хоча мама постраждалої дівчинки каже, що насправді вчителька перебувала у класі і вся ця історія сталася у її присутності, але вона вважала за краще не втручатися. "Я не думаю, що моя Діана каже неправду. Дитина прийшла зі школи у сльозах", — заявила OBOZREVATEL мама Тетяна Блінова.

За її словами, цього дня 6-й клас пішов на екскурсію в банк. "Ми були проти, бо це ж не зоопарк і не краєзнавчий музей, навіщо дітей водити в банк? Але Діана подзвонила і сказала, що їй учитель сказала йти обов'язково. Вони повернулися після екскурсії, і ось ця батьківська трійка влаштувала солодкий стіл. Навіть інші батьки про це не знали. Вони зайшли до класу і стали роздавати торт. Діані не дали, вона як дитина запитала, а мені? І тоді діти почали питати, а чому ви Діані не даєте? І мама з батьківського комітету заявила, що не даємо, тому що її тато не здає гроші", — поскаржилася Тетяна.

Далі Діана запитала, чи може вона піти додому, але ця ж мама їй не дозволила.

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"Не вчителька, яка тут була, а чужа мама. Тоді Діана стала плакати, хлопчики почали сміятися і знімати її на телефон. Дівчата запропонували їй свою порцію, але вона відмовилася. Тоді дівчатка пішли з нею в туалет і стояли там, поки це свято не закінчиться. Вчителька весь цей час була у класі, вона навіть сама різала торт. Коли ми потім почали з'ясовувати, в школі сказали, що вчителька була зайнята якимись пам'ятками", — розповідає мама Діани.

Сама Тетяна каже, що гроші на потреби класу і школи вони здають, але не на всі. "Наприклад, на різні свята в місяць просять по 50 грн. А навіщо? У класі 32 людини, в місяць 1600 грн. Це що, на торт потрібні такі гроші? Чому не по 10 грн?" — пояснює жінка свою позицію.

Самі батьки в соцмережах цю ситуацію не обговорювали. "Хтось написав про це, і ось історія отримала такий резонанс. Ми говорили про це у Viber у класній групі. До речі, батьки навіть не знали, що у класі організовують солодкий стіл, а батьківський комітет пояснив, що, мовляв, хотіли зробити дітям такий сюрприз", — каже Тетяна. Також батьки Діани нікуди її з цієї школи переводити не збираються.

Вчителька звільняється

За словами заступника директора школи Вікторії Калашник, класний керівник, яка втрапила у скандал, не так давно вийшла на роботу, їхня сім'я потрапила у важку аварію.

"Її чоловік досі прикутий до ліжка, дитина сильно постраждала. Вона могла взагалі відмовитися від класного керівництва, але не кинула дітей і продовжує працювати. А цей інцидент її просто вибив із колії. Всі ми прочитали, як зараз про нас пишуть у соцмережах. І вчителька принесла заяву про звільнення, сказала, що більше не може працювати, їй важко і фізично, і морально. Хоча вона не винна, вона сама засмучена через те, що сталося", — підсумувала Вікторія.