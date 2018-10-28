''Дівчаткам подобався'': спливли нові дані про керченського стрілка

Студент Владислав Росляков, який влаштував теракт у керченському коледжі, намагався уникати дівчат і можливо мав пов'язані з цим комплекси.

Про це повідомив колишній друг та однокласник Рослякова, який сидів із ним за однією партою, передає "МК". Він розповів, що останній раз вони спілкувалися більше двох років тому, і назвав відносини з протилежною статтю "дивним моментом біографії" стрілка.

"Влад чомусь зовсім не бажав спілкуватися з дівчатками, навіть уникав їх. Пам'ятаю, якось увечері ми вирушили з ним купатися на море. Три дівчинки покликали нас потім погуляти. Я погодився. Реакція Влада мене здивувала - він не погоджувався йти. Подібні речі відбувалися з Владом часто. Жіночих компаній він цурався. Хоча дівчатка тягнулися до нього, він навіть деяким подобався. Тоді мені здавалося, що у нього серйозні комплекси з цього приводу", - сказав однокласник Рослякова.

Росляков twitter.com

Від зазначив, що його товариш частіше спілкувався зі старшими хлопцями, коли досить тривалий час ходив у тренажерний зал.

"Влад був схиблений на спорті, він серйозно ставився до тренувань. Ось там він подружився з хлопцями, які були набагато старші за нього, їм по 20-22 роки було в той час", - додав колишній друг стрілка.

Хлопець також сказав, що у шкільні роки в Рослякова "було повно друзів". "У нас була трійця - не розлий вода. У школі Влад ще з двома хлопцями тісно спілкувався", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею та саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людиниі травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.