У Луцьку дві дівчини випали з сьомого поверху: одна загинула

У Луцьку Волинської області дві 15-річні дівчини випали з вікна багатоповерхового будинку – одна з них загинула.

Трагедія трапилася 8 січня на вул. Конякіна, повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП у Волинської області.

За даними поліції, неповнолітні випали з 7 поверху.

Одна з дівчат перебуває в лікарні (ілюстрація) Actual. Today

"На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини трагедії", – повідомили у відомстві.

За даними ЗМІ, одна з дівчат загинула на місці, за життя іншої борються медики.

Трагедія трапилася в Луцьку Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 4 січня в орендованій квартирі у Києві було вбито двох дівчат 16 і 17 років. У злочині підозрюється 34-річний раніше неодноразово судимий чоловік і 19-річна дівчина.

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