У Луцьку дві дівчини випали з сьомого поверху: одна загинула

У Луцьку Волинської області дві 15-річні дівчини випали з вікна багатоповерхового будинку – одна з них загинула.
Трагедія трапилася 8 січня на вул. Конякіна, повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП у Волинської області.
За даними поліції, неповнолітні випали з 7 поверху.
Одна з дівчат перебуває в лікарні (ілюстрація)
Actual. Today
"На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини трагедії", – повідомили у відомстві.
За даними ЗМІ, одна з дівчат загинула на місці, за життя іншої борються медики.
Трагедія трапилася в Луцьку
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 4 січня в орендованій квартирі у Києві було вбито двох дівчат 16 і 17 років. У злочині підозрюється 34-річний раніше неодноразово судимий чоловік і 19-річна дівчина.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".