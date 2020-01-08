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8 січня • оновлено в 18:19
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У Луцьку дві дівчини випали з сьомого поверху: одна загинула

2.2т
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У Луцьку Волинської області дві 15-річні дівчини випали з вікна багатоповерхового будинку – одна з них загинула.

Трагедія трапилася 8 січня на вул. Конякіна, повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП у Волинської області.

За даними поліції, неповнолітні випали з 7 поверху.

Одна з дівчат перебуває в лікарні (ілюстрація)

Одна з дівчат перебуває в лікарні (ілюстрація)

Actual. Today

"На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини трагедії", – повідомили у відомстві.

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За даними ЗМІ, одна з дівчат загинула на місці, за життя іншої борються медики.

Трагедія трапилася в Луцьку

Трагедія трапилася в Луцьку

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 4 січня в орендованій квартирі у Києві було вбито двох дівчат 16 і 17 років. У злочині підозрюється 34-річний раніше неодноразово судимий чоловік і 19-річна дівчина.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна Луцьк
Теги
кримінал Національна поліція України
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