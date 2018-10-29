''Дітям калічать психіку'': в мережі показали моторошні фото з Криму

У Севастополі окупанти влаштували урочистий захід на честь сторіччя ленінського комсомолу, влаштувавши виступ дітей у будьонівках і піонерських краватках.

Відповідними фотографіями на своїй сторінці у Facebook поділився глава української делегації в ПАРЄ, віце-президент асамблеї і народний депутат із Блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв. "Починалося все з терпимості та схвалення совка, його символів і свят", - зазначив він.

"Я не хочу більше бачити цей жах, який калічить психіку дітей. І я радий, що комсомол, у якому я, на щастя, ніколи не був, не дожив до свого ювілею в Україні, контрольованій проєвропейською владою. А український Крим скоро сам позбудеться від червоної зарази", - написав він.

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

Коментарі до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото з Дня міста в Джанкої (анексований Крим), на якому знята жорстока постановка з дітьми у військовій формі та зі зброєю.