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''Дітям калічать психіку'': в мережі показали моторошні фото з Криму

7.9тЧитати матеріал російською

У Севастополі окупанти влаштували урочистий захід на честь сторіччя ленінського комсомолу, влаштувавши виступ дітей у будьонівках і піонерських краватках.

Відповідними фотографіями на своїй сторінці у Facebook поділився глава української делегації в ПАРЄ, віце-президент асамблеї і народний депутат із Блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв. "Починалося все з терпимості та схвалення совка, його символів і свят", - зазначив він.

"Я не хочу більше бачити цей жах, який калічить психіку дітей. І я радий, що комсомол, у якому я, на щастя, ніколи не був, не дожив до свого ювілею в Україні, контрольованій проєвропейською владою. А український Крим скоро сам позбудеться від червоної зарази", - написав він.

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''Дітям калічать психіку'': в мережі показали моторошні фото з Криму

facebook.com/volodymyr.ariev

''Дітям калічать психіку'': в мережі показали моторошні фото з Криму

facebook.com/volodymyr.ariev

''Дітям калічать психіку'': в мережі показали моторошні фото з Криму

facebook.com/volodymyr.ariev

''Дітям калічать психіку'': в мережі показали моторошні фото з Криму

facebook.com/volodymyr.ariev

''Дітям калічать психіку'': в мережі показали моторошні фото з Криму

facebook.com/volodymyr.ariev

''Дітям калічать психіку'': в мережі показали моторошні фото з Криму

Коментарі до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото з Дня міста в Джанкої (анексований Крим), на якому знята жорстока постановка з дітьми у військовій формі та зі зброєю.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Володимир Ар'єв
Місце
УкраїнаСевастополь
Об'єкти
дітивійнафотографии
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
гей-парады в Киеве конечно же намного лучше оздоровляют психику детей!
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Московия - коммунистически-фашистское чудовище.
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122 Юлия
122 Юлия
А почему такая историческая реконструкция калечит психику детей, а такая же историческая реконструкция под флагами оун упа и в вышиванках-шароварах не калечит? Это все история. А тот кто не помнит историю,...
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