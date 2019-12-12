"Дитячий лікар убив Шеремета? Це маячня!" – адвокат розкрив подробиці

Відомому медику і волонтеру Юлії Кузьменко вручили підозру в умисному вбивстві.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив її адвокат Владислав Добош.

"Я тільки знаю, що Юлії вручили підозру по ст.115 Кримінального кодексу України. Юля мені тільки встигла сказати, що її затримали і вручили підозру. А також орієнтир, де вона проживає – я зараз як раз їду на обшук", – розповів Добош.

Юлія Кузьменко Facebook

Він також додав, що підозрювати дитячого лікаря у вбивстві Шеремета – за межами.

"Юля – дитячий нейрохірург. Підозрювати її у вбивстві Павла Шеремета – просто шизофренія! Це маячня, яка реально не може бути правдою. Думаю, що це фантазії слідчих органів", – додав Владислав.

Адвокат також повідомив, що знайомий з Кузьменко ще з 2014 року – з Майдану, де вона була медиком. "До останнього вона допомагала нашим військовим, їздила на схід, возила їм "волонтерку ", – уточнив захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція України затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Поки відомо, що з обшуками прийшли до двох медійних особ. Це волонтер, медик Юлія Кузьменко і військовослужбовець ССО Андрій Антоненко Riffmaster – автор і виконавець відомої пісні, що стала практично гімном спецназівців.

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