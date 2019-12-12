Головна Новини
12 грудня • оновлено в 17:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Дитячий лікар убив Шеремета? Це маячня!" – адвокат розкрив подробиці

1.8т
Читати матеріал російською

Відомому медику і волонтеру Юлії Кузьменко вручили підозру в умисному вбивстві.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив її адвокат Владислав Добош.

"Я тільки знаю, що Юлії вручили підозру по ст.115 Кримінального кодексу України. Юля мені тільки встигла сказати, що її затримали і вручили підозру. А також орієнтир, де вона проживає – я зараз як раз їду на обшук", – розповів Добош.

Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко

Facebook

Він також додав, що підозрювати дитячого лікаря у вбивстві Шеремета – за межами.

"Юля – дитячий нейрохірург. Підозрювати її у вбивстві Павла Шеремета – просто шизофренія! Це маячня, яка реально не може бути правдою. Думаю, що це фантазії слідчих органів", – додав Владислав.

Адвокат також повідомив, що знайомий з Кузьменко ще з 2014 року – з Майдану, де вона була медиком. "До останнього вона допомагала нашим військовим, їздила на схід, возила їм "волонтерку ", – уточнив захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція України затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Поки відомо, що з обшуками прийшли до двох медійних особ. Це волонтер, медик Юлія Кузьменко і військовослужбовець ССО Андрій Антоненко Riffmaster – автор і виконавець відомої пісні, що стала практично гімном спецназівців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Теми
Вбивство Павла Шеремета Ексклюзив
Особа
Павло Шеремет
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал вбивство Сили спеціальних операцій ЗС України волонтерство
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
20
3
Смішно
3
Цікаво
7
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да вы только посмотрите на неё, она давно уже не детский врач, да она теперь детей на завтрак ест.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Изсиняться то будете перед Россией?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Chekurda Taras
Chekurda Taras
Я бы не спешил , на месте адвоката, называть действия полиции Бредом. Посмотрим и послушаем аргументы следствия
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги