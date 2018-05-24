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Дитсадок взяли в заручники: у Дніпрі спалахнув скандал через навчання поліції

4.6тЧитати новину російською

У Дніпрі поліцейські відпрацьовували терористичну загрозу і взяли в облогу 60 вихованців одного з дитсадків від 3 до 6 років.

Ось тільки батьків про цей захід ніхто не попередив, і ті пережили справжній шок, пише "Сегодня".

Оксана Бережна як завжди прийшла забирати чотирирічного сина з садка, але будівля опинилася в оточенні поліції.

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"На питання: а де діти? Бігали якісь військові, стріляли, щось вибухало. Ніхто нічого не знає", - скаржиться вона.

Люди в формі на території дитсадка з'явилися близько п'ятої вечора. Відразу прогриміли вибухи і постріли. У цей час кілька груп дітей були на вулиці. Переляканих малюків вихователі завели в кімнати. Але поліцейські сказали - треба всіх евакуювати.

Навчання проходили близько двох годин. Деякі батьки якраз прийшли забирати дітей, і їм довелося чекати, поки закінчаться тренування. При цьому їм не було відомо, що відбувається насправді.

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Зараз вони мають намір подавати до суду на правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі близько 4:30 20 травня на набережній біля готелю "Дніпропетровськ" сталася масова бійка.

Місце
УкраїнаДніпро
Об'єкт
Національна поліція України
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Перелякані діти,перелякані батьки,перелякані поліцейські,нема в Дніпрі ніякої стабільності,беріть всі приклад в ізгаіля!
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