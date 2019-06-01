Дитину під Києвом підстрелили п'яні поліцейські: вони затримані

Двох поліцейських, підозрюваних у нанесенні важкого поранення 5-річному хлопчику в Переяслав-Хмельницькому, затримали.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, уточнивши, що це сталося відповідно до статті 208 КК України.

Правоохоронець зазначив, що співробітники поліції, які, очевидно, вистрілили в дитину, під час скоєного перебували поза службою і без табельної зброї. При цьому підозрювані були в стані алкогольного сп'яніння.

"Вони знаходяться у відділенні поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. Надалі всі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю у ДБР", – написав Князєв.

"Водночас ми знаходимося на постійному контакті з батьками, і з боку поліції надамо всю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати до Києва, де за її життя борються найкращі лікарі країни. Нам залишається тільки помолитися за 5-річного Кирила", – додав він.

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Нагадаємо, дитина отримала вогнепальне поранення в голову 31 травня о 16:00, коли гуляла неподалік від свого будинку. Хлопчик був доставлений у реанімацію, його стан вкрай важкий.

При цьому спершу працівники поліції стверджували, що дитина через необережність посковзнулася і впала на асфальтобетонне покриття та камінь.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 5 травня під Києвом в місті Баришівка невідомий влаштував стрілянину біля ресторану. Жртвой нападу став заступник начальника Баришівського відділення поліції майор Антон Павленко.

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