ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Дитину під Києвом підстрелили п'яні поліцейські: вони затримані

578Читати матеріал російською

Двох поліцейських, підозрюваних у нанесенні важкого поранення 5-річному хлопчику в Переяслав-Хмельницькому, затримали.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, уточнивши, що це сталося відповідно до статті 208 КК України.

Правоохоронець зазначив, що співробітники поліції, які, очевидно, вистрілили в дитину, під час скоєного перебували поза службою і без табельної зброї. При цьому підозрювані були в стані алкогольного сп'яніння.

Новини
"Вали на**й, поки можеш": у Києві поліція потрапила в гучний скандал через зауваження

"Вони знаходяться у відділенні поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. Надалі всі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю у ДБР", – написав Князєв.

"Водночас ми знаходимося на постійному контакті з батьками, і з боку поліції надамо всю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати до Києва, де за її життя борються найкращі лікарі країни. Нам залишається тільки помолитися за 5-річного Кирила", – додав він.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pinterest

Нагадаємо, дитина отримала вогнепальне поранення в голову 31 травня о 16:00, коли гуляла неподалік від свого будинку. Хлопчик був доставлений у реанімацію, його стан вкрай важкий.

При цьому спершу працівники поліції стверджували, що дитина через необережність посковзнулася і впала на асфальтобетонне покриття та камінь.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 5 травня під Києвом в місті Баришівка невідомий влаштував стрілянину біля ресторану. Жртвой нападу став заступник начальника Баришівського відділення поліції майор Антон Павленко.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Особа
Сергій Князєв
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
постраждала дитинаНаціональна поліція УкраїнистрілянинаДержавне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки