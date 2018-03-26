"Дитинко, це зовсім інша історія": Фейгін звернувся до Шарія

Численні заяви і позови відеоблогера Анатолія Шарія, які той подає в російські судові інстанції, більше не будуть прийматися до розгляду.

Сам Шарій, якщо опиниться на території РФ, підлягає арешту і передачі Україні, - сказав "Обозревателю" російський адвокат Марк Фейгін.

У контексті історії зі звинуваченням блогера в педофілії адвокат нагадав про те, що в липні 2017 року Шарій подав у відношенні нього заяву до Слідчого комітету РФ за статтею 128 - про наклеп. "Він звинуватив мене в тому, що я в ефірі радіостанції "Говорить Москва", відповідаючи на запитання слухача, сказав правду про те, що є справа, по якій він проходить".

Оскільки "термін розгляду такого роду заяв - 30 днів, Шарій раз по раз подавав її, йому раз по раз відмовляли", - повідомив Фейгін.

Але проблема для Шарія полягає в наступному: щоб справу було порушено, він повинен особисто з'явитися до слідчих органів і дати свідчення. "Не можна заочно порушити справу - так не буває", - пояснив адвокат.

Він також додав, що, в свою чергу, подав позов на Шарія за статтею 306 Кримінального кодексу Російської Федерації - за завідомо неправдивий донос, "оскільки він знав, що сестра подавала на нього позов до Голландії". І повідомив, що "його сестра як свідок прибула на опитування, і в тому ж опитуванні вона звернулася в той же комітет, щоб Шарія притягли до відповідальності за 306 статтею".

"Здавалося б, якщо ти так переконаний у своїй невинності, які проблеми? Приїдь, поясни, покажи. Але проблема для нього полягає в тому, що він перебуває в розшуку в Україні за скоєння низки злочинів. Він в базі МВС, суд заочно виніс рішення про його арешт, і в Солом'янському РВВС лежить з десяток інших заяв. Він позичав гроші, він брав участь в шахрайських схемах. На нього складено букет звинувачень за ці роки", - повідомив Фейгін.

Він також підкреслив: "Якщо Шарій прибуде в РФ, Росія зобов'язана його затримати на підставі цих звинувачень і передати в Україну".

"Так що це теоретична процесуальна можливість, тому що ми розуміємо, що він ніколи в Росію не приїде - так само, як і в Україну".

Відповідаючи на запитання, що "в сухому залишку" в історії із звинуваченнями Шарія, адвокат пояснив: "У сухому залишку ми маємо припинення усіх його листувань з якихось справ в Росії, тому що він постійно щось на когось пише - не лише на мене. Тепер на це вже не будуть реагувати. Тому що це очевидне зловживання правом - людина, що знаходиться невідомо де, оголошена в розшук, звідкись - з Занзібару чи з Парижу - засипає цими папірцями".

"Він же працює в публічній сфері. Він же блогер-шмогер, всіх звинувачує у всьому, а він, значить, такий безневинний, такий борець за справедливість. Ні, дитинко, це не так. Це зовсім інша історія", - сказав Фейгін.

"Я вважаю, що люди, нарешті, повинні зрозуміти, що вони мають справу з відвертим кримінальним злочинцем, шахраєм, людиною, у якої немає принципів, яка за гроші робить все що завгодно. І моральний рівень цього любителя кіндерпорно, як його звинуватила сестра, саме такий", - резюмував адвокат.

Як писав "Обозреватель", раніше Марк Фейгін повідомив про те, що сестра відеоблогера Анатолія Шарія подала заяву до московської поліції із звинуваченнями пропагандиста в сексуальному злочині. "Отже, сестра Шарія в Москві. Тепер на нього є заява по ст. 135 КК РФ (розпусні дії) в СК. Чекаємо його приїзду в Москву. Ласкаво просимо! А якщо не приїде, то педофіл. Час пішов", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.