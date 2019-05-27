Гине 2-3 людини за день: Україну накрило смертельною хвилею

З настанням спеки багато українців відкрили для себе сезон купання. Для деяких він, на жаль, уже закінчився трагедією. За даними ДСНС, з початку травня в Україні вже потонули 65 людей, і найжахливіше, що серед жертв чимало дітей.

OBOZREVATEL розповість про причини масової загибелі на воді, а також про шляхи вирішення цього лиха.

Потонув на очах відпочивальників

24 травня в Кам'янському (колиш. Дніпродзержинськ) троє друзів-школярів вирушили поплавати на міському пляжі.

Ілюстрація Фото з відкритих джерел

У якийсь момент один із хлопчиків, який не вмів плавати, почав тонути. Це побачив чоловік, який перебував поруч. Він кинувся малому на допомогу, розповіла OBOZREVATEL старший інспектор сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тімченко.

"Чоловік почав пірнати за хлопчиком, але вода була каламутною, і дитину було важко знайти. Згодом школяра витягли на берег і почали проводити реанімаційні заходи, але врятувати його не вдалося", – повідомила Тімченко.

Ще один моторошний випадок трапився в той же день у Броварах.

14-річний Денис потонув в озері в Броварах

Група школярів відзначала останній дзвінок, розпиваючи алкогольні напої на березі озера. 14-річний Денис М. сказав товаришам, що піде прогулятися. Відтоді його не бачили.

На пошуки зниклого підлітка було піднято весь райвідділ, кінологів, Національну гвардію і громадські формування. Школяра шукали майже цілу добу. Нарешті його тіло виявили на дні озера водолази. Слідів насильницької смерті на трупі не було, ймовірно, вважають у поліції, хлопець потонув коли купався.

У пошуках хлопця брали участь кілька десятків людей

На березі залишився одяг

Хто в групі ризику?

За словами рятувальників, найчастіше тонуть люди, які вживали алкоголь у компаніях, при цьому 90% з них уміли плавати.

"У людей, що випили притупляється почуття самозбереження, в результаті багато хто не розраховують свої сили і тонуть", – розповіли OBOZREVATEL в ДСНС Києва.

Також серед загиблих багато людей похилого віку. У результаті різкої зміни температури або від переохолодження у пенсіонерів нерідко зупиняється серце.

Близько 10% від усіх загиблих на воді складають неповнолітні. Це підлітки, які, на спір перепливали водойму або пірнали з мостів. Це і маленькі діти, залишені дорослими без нагляду.

Маленькі діти - у групі ризику goodfon

Порятунок і заробіток

Щоб знизити моторошну статистику, працівники ДСНС перевіряють місця відпочинку біля води, а також проводять просвітницьку роботу серед громадян. "Однак, найбільш дієвим є власна обережність", – відзначили в Службі.

Пляж у Києві kyivmaps.com

Звичайно, порятунок потопельників, у першу чергу – справа рук самих потопельників, однак і держструктури зобов'язані виконувати свої зобов'язання. Так, в Україні на річках та озерах мала кількість пляжів – трохи більше 300. Через це люди і змушені купатися, де є можливість.

Місцевим же чиновникам, замість облаштування нових місць для купання, простіше встановити інформаційну табличку "Купатися заборонено", і зняти з себе відповідальність.

Але навіть якщо пляж обладнаний за всіма вимогами, є питання до плавців-рятувальників. Як раніше повідомляв OBOZREVATEL засновник громадського об'єднання "Пляжний патруль" Денис Пікалов, нерідко роботу рятувальників поєднували (і поєднують) люди-підприємці, які паралельно займаються прокатом техніки.

"Але це нонсенс! Не може людина, ціль якої заробити гроші, займатися і порятунком людей", – зазначив він.

У наказі МВС №301 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України" чітко прописано, що рятувальний пост повинен складатися з групи підготовлених рятувальників.

Що робити?

Щоб знизити рівень смертності на воді, експерти радять:

- Створювати реальний волонтерський рух. У Києві зробили перший крок у цьому напрямку, організувавши роботу підготовлених патрулів на пляжах.

- Тотальна заборона продажу і розпивання алкоголю на пляжах.

- Проводити превентивну роботу з дітьми та батьками. ВООЗ рекомендує навчати дітей шкільного віку базовим навичкам плавання і безпечним методам порятунку на воді. На жаль, на сьогоднішній день в Україні дітей навчають плаванню лише з ініціативи окремих навчальних закладів.

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