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22 вересня • оновлено в 01:23
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"Діти залишилися б живі": в Криму засумували за Україною

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Жителі анексованого Росією українського Криму заявили, що їм жилося краще до окупації.

Про це на сторінці в Twitter повідомив блогер із ніком КРЫМский бандеровец. Він посилається на повідомлення кримчан в одній з керченських спільнот у соцмережі.

"Трохи лютого екстремізму", – написав блогер. Так, один з анонімних користувачів запитав: "Керчани, як ви думаєте, де жилося краще, в Україні чи в Росії?"

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Ілюстрація. Анексія Криму

Ілюстрація. Анексія Криму

Online.ua

Частина коментаторів відповіла, що в Україні. "У будь-якому випадку, хоч як крути, так вже ніколи не буде", – зазначив один із жителів півострова.

"В Україні. Діти політеху залишилися б живі, і не було б хімічного геноциду Армянська", – додали в коментарях.

"Діти залишилися б живі": в Криму засумували за Україною

twitter.com/CrimeaUA1

"Діти залишилися б живі": в Криму засумували за Україною

twitter.com/CrimeaUA1

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму соцмережі
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Чемодан, вокзал, Украина.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В ка-цап-ском лепрозории нормальные люди жить не могут
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина и война до полной победы! скинем упыря зеленого и начнем освобождать окупированые территории
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Petrov Valery
Petrov Valery
Кожедуб ruslan, кто ж даст скинуть Зелю? Не вы его поставили, не вам и убирать. В мире есть дяди и посерьёзнее, чем ребята из ПС.
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