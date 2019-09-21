"Діти залишилися б живі": в Криму засумували за Україною

Жителі анексованого Росією українського Криму заявили, що їм жилося краще до окупації.
Про це на сторінці в Twitter повідомив блогер із ніком КРЫМский бандеровец. Він посилається на повідомлення кримчан в одній з керченських спільнот у соцмережі.
"Трохи лютого екстремізму", – написав блогер. Так, один з анонімних користувачів запитав: "Керчани, як ви думаєте, де жилося краще, в Україні чи в Росії?"
Ілюстрація. Анексія Криму
Online.ua
Частина коментаторів відповіла, що в Україні. "У будь-якому випадку, хоч як крути, так вже ніколи не буде", – зазначив один із жителів півострова.
"В Україні. Діти політеху залишилися б живі, і не було б хімічного геноциду Армянська", – додали в коментарях.
twitter.com/CrimeaUA1
twitter.com/CrimeaUA1
Крим. Трохи лютого екстремізму: "Керчане, як ви думаєте, де жилося краще, в Україні або в Росії? Анон ". Зацініть відповіді ... 👍🇺🇦 pic.twitter.com/bBJqu5apk2- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) September 21, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.
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