Діти кричали: в Одесі школяр розпорошив у класі газовий балончик

В Одесі в одній зі шкіл Суворовського району дев'ятикласник зайшов в приміщення сьомого класу і розпорошив газовий балончик.

На крики дітей відреагувала завуч. Вона вивела дітей з приміщення і зателефонувала в поліцію. Про це повідомили в пресслужбі головного управління Нацполіціі в Одеській області.

Старшокласника і його батьків запросили до відділення. Там хлопчик розповів, що газовий балончик знайшов на сміттєвому звалищі.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Через те, що підлітку всього 14 років, відповідати за проступок сина доведеться його матері. На неї вже склали адміністративний протокол. Жінці треба буде заплатити штраф від 850 до 1700 гривень. У поліції обіцяють пильно стежити за поведінкою юного хулігана.

В Одесі школяр розпорошив в класі газовий балончик

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою через спалах небезпечної хвороби закрили школу.

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