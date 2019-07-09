Одна з двійнят загинула, другу вирізали: під Харковом авто з родиною прошило наскрізь відбійником

У Харківській області легковий автомобіль Renault, в якому перебувала сім'я з 9-річними доньками-двійнятами, влетів у відбійник.

Металева конструкція прошила машину наскрізь. OBOZREVATEL дізнавався подробиці трагедії.

8 липня Максим і Ганна Струкови разом з дочками Дашею і Машею поверталися з моря додому в Харків. На трасі біля с. Винники їх автомобіль врізався у відбійник.

В результаті удару на місці загинула одна з дівчаток. Її сестричка отримала жахливі травми: відкритий перелом нижньої третини правої гомілки, травматичну ампутацію лівої гомілки і закриту черепно-мозкову травму. Щоб звільнити дитину з салону, знадобилася допомога рятувальників, які розрізали кузов за допомогою спецінструментів.

Даша і Маша. На цьому знімку дітям по 5 років Соцмережі

Також множинні забої і переломи отримала мама дівчаток. Батько, за попередньою інформацією, серйозних травм не отримав.

ДТП під Харковом

Обставини трагедії на даний момент встановлюються. На думку очевидців, водій легковика міг перевищити швидкість, при тому, що траса була мокрою через дощ. В результаті авто занесло на слизькій дорозі, вважають автолюбителі.

ДТП під Харковом

ДТП під Харковом

Як розповіли нашим журналістам друзі Максима і Ганни – батьки обожнювали своїх дочок. "Діти – їх життя. Батько з матір'ю робили все, щоб дочки були щасливі, часто ходили разом в гори і в ліс. На жаль, від ДТП ніхто не застрахований", – розповів нам один з друзів родини.

Батьки часто водили дітей в походи Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області адвокат на позашляховику на смерть збив 11-річну дівчинку. Як потім з'ясувалося, водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

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