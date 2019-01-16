Дітей, які по-звірячому побили чоловіка в Києві, жорстко провчили: з'явилося відео

У мережу злили відео, на якому київські ультрас змусили підлітків, які натовпом напали на чоловіка біля входу в метро 16 січня, вибачитися за скоєне.
Відповідний запис з'явився на сторінці Київ Оперативний у Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Поки одні там когось "шукають" і "встановлюють", хлопці з однієї навколофутбольної організації самостійно знайшли "дітей", які вибачилися за свій вчинок і передали спортивний привіт усім читачам", – підписали відео.
Facebook Ілона Силенко
Між молодими людьми та підлітками відбувся такий діалог:
– Куди вам можна заходити на одну годину на тиждень і тільки з дівчатами?
– В "Гулівер".
– Куди?
– У кафе.
– А куди не можна?
– В сектор.
– А ви – ось ці, що лупили ногами?
– Так, з нами подруга ще була.
"Клянемося нікого не чіпати. Просимо вибачення, що побили чоловіків, більше такого не буде", – байдуже вибачилися підлітки.
Діти називали себе "ультрас"
Instagram Київ Оперативний
Відзначається, що діти називали себе ультрас столичного футбольного клубу "Динамо". У мережі вони регулярно ділилися відео своїх нападів, пишаючись конфліктними ситуаціями, а в ніках використовували вітання нацистів.
При цьому, кияни відзначили, що групу зазначених підлітків часто бачили біля ТРЦ "Гулівер" і напад, що стався 16 січня, є лише одним із жахливих епізодів.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 січня в Києві група школярів жорстоко побила чоловіка біля входу на станцію метро "Палац Спорту".
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