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Дітей вбив поліцейський? На Прикарпатті вибухнули протести через криваву ДТП

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Жителі Долинського району (Івано-Франківська область) вважають, що за кермом авто, яке спричинило ДТП, у якій загинули двоє хлопчиків, міг бути начальник Долинського відділення поліції Василь Хомин.

У понеділок, 15 липня, на площі перед Долинською РДА вони зібралися на протест із вимогою чесного розслідування. Люди стверджували, що депутат Підберезької сільради Богдан Проців, якого правоохоронці звинувачують у трагедії, був лише пасажиром авто, а в поліції насправді приховують ім'я водія, повідомляє "Курс" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, рідні потерпілих вважають, що Проців не був за кермом, адже спрацювала подушка безпеки на пасажирському сидінні і на ній залишилася кров. Вони припускають, що це кров депутата, а справжній винуватець ДТП втік, більше того – досі невідомо, хто забрав Проціва з місця аварії та доправив у лікарню.

На Прикарпатті вибухнули протести через криваву ДТП

На Прикарпатті вибухнули протести через криваву ДТП

Під час протесту Хомин запевнив, що інформація, яку хочуть дізнатися громадяни, – таємниця слідства, або ж він не володіє нею.

Начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в області Любомир Маланчин заявив, що кримінальне провадження перебуває на контролі головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ, а процесуальне керівництво веде прокурор області, оскільки підозрюваний є депутатом сільської ради.

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Так, родичка потерпілих Наталія Чоп розповіла, що свідки бачили, як після аварії з’явилася група людей, які зняли з авто номерні знаки та кермо. Жінка припускає, що невідомі хотіли витерти відбитки пальців справжнього водія.

Також вона зазначила, що ці люди зняли відеореєстратор і з автомобіля потерпілих. За її словами, свідків залякують і вони бояться говорити, а до батька загиблих дітей у лікарню навідувалися невідомі молодики, але лікарі їх до потерпілого не допустили. Із натовпу люди вигукували, що водієм авто міг бути сам Хомин.

За словами правоохоронців, Проціва доправили у лікарню його близькі родичі, які й повідомили лікарю, що саме він скоїв ДТП. Також вони підтвердили, що кермо від автомобіля та номерні знаки знайшли на задньому сидінні. Як вони там опинилися та хто був на місці аварії до приїзду поліції, правоохоронці не розповіли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
ДТП поліція
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