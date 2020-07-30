Дітей в Криму вчать стріляти з гвинтівок і гранатометів. Показові фото

Вікторія Довгань Розслідування 12:10, 30.07.2020 Оновлено: 12:10, 30.07.2020

У мережі з'явилися нові фото з доказами мілітаризації виховання дітей у тимчасово окупованому Росією Криму.

Їх оприлюднили на сторінці блогу "RoksolanaToday&Крим25%" у Twitter. Уточнюється, що світлини були зроблені у військово-патріотичному клубі при одній зі шкіл.

Дитина вчиться стріляти з гвинтівки
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Кримські діти зі шкільної лави звикають до зброї
Twitter RoksolanaToday&Крим25%

На них діти зображені у військовій амуніції, з муляжами гвинтівок і гранатометів. Судячи з усього, їх вчили поводитися зі зброєю і стріляти з неї.

"Кримське дитинство. Військово-патріотичний клуб юних морських піхотинців "Багіра" створений при Кукушкінскій середній школі. Заняття з основ військової розвідки", – зазначив автор публікації.

Хлопчик з Криму тримає муляж гранатомета
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Шикування дітей з окупантами Криму
Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з дитячих таборів Євпаторії в анексованому Росією Криму підліткам влаштували "трудодень" у військовій формі РФ. Діти з нашитими російськими триколорами прибирали територію табору і пололи траву.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Кабмин похоронил проект "Пакунок малюка"

На Донбасі помер військовий ЗСУ. Фото

Зеленський пообіцяв українцям побудувати мультилікарні, де "буде все"

Замість "пакунків малюка" українцям виплачуватимуть 5 тисяч гривень

25 тисяч гривень повинен отримувати лікар, – Степанов