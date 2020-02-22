У мережі з'явилося відео з пропагандистського заходу у тимчасово окупованій Амвросіївці на Донбасі. На кадрах видно, що дітей одягли в радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів – "Гіві", Олександра Захарченка та інших.

Ролик опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Окупована Амвросіївка. Шість років правозахисні дитячі міжнародні організації та українські захисники мовчать. Наших дітей інфікують невиліковним вірусом щодня. Хроніки побєедоносся", – написав Штефан.

Діти марширують з портретами терористів "ДНР" Скріншот відео

У коментарях під моторошними кадрами українці також висловили своє обурення цинізмом окупантів і використанням в їх пропаганді дітей.

"Це наші діти", "Жах. Тому там і потрібно не вибори восени, а багаторічна програма інформаційної деокупації після нашої перемоги у війні", "Гірше коронавірусу може бути тільки вата головного мозку", "Вірус побєдобісся", "Сивохо ЦЕ бачив? У батьків в головах ще гірше", – обурюються люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у середині лютого терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію до 77-ї річниці визволення Луганщини від гітлерівських військ. До неї вони долучили студентів місцевих "вишів".

Молодь переодягли в шинелі і ватники і змусили роздавати на трасі календарі, листівки і заборонені в Україні "георгіївські" стрічки.

Також в мережі з'явилися фото військово-польових зборів для дітей в терористичній "ДНР". На них школярів вчили стріляти з автомата.

А у тимчасово окупованому Криму запустили в продаж дитячі костюми "Солдатка" і "Солдат". При цьому замість манекенів в магазині використовували плюшевих ведмедиків.

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