Діставали з моря: скандал із розвалом Кримського мосту отримав продовження

Будівельники витягли з води фрагмент залізничної частини Кримського мосту, незаконно побудованого окупантами, який на початку жовтня впав у акваторію.
Металевий елемент прольоту розрізали на п'ять частин, підняли плавкраном і вивезли на складський майданчик, повідомляє інформаційний центр "Кримський міст".
Очікується, що найближчим часом завод-виробник поставить нову металоконструкцію.
Також будівельники встановлюють акустичні екрани на ділянках сполучення Кримського мосту із залізничними підходами до нього з берегів.
"Вони забезпечать захист навколишнього середовища від шуму господарських складів, за допомогою яких будується залізниця, і знизять шумове навантаження від вантажного й пасажирського транспорту після відкриття руху поїздів у грудні 2019 року", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту, а 16 травня по ній запустили рух.
Також повідомлялося, що раніше у Кримський міст врізався плавучий кран.
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