Діставали з моря: скандал із розвалом Кримського мосту отримав продовження

Будівельники витягли з води фрагмент залізничної частини Кримського мосту, незаконно побудованого окупантами, який на початку жовтня впав у акваторію.

Металевий елемент прольоту розрізали на п'ять частин, підняли плавкраном і вивезли на складський майданчик, повідомляє інформаційний центр "Кримський міст".

Очікується, що найближчим часом завод-виробник поставить нову металоконструкцію.

Також будівельники встановлюють акустичні екрани на ділянках сполучення Кримського мосту із залізничними підходами до нього з берегів.

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"Вони забезпечать захист навколишнього середовища від шуму господарських складів, за допомогою яких будується залізниця, і знизять шумове навантаження від вантажного й пасажирського транспорту після відкриття руху поїздів у грудні 2019 року", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту, а 16 травня по ній запустили рух.

Також повідомлялося, що раніше у Кримський міст врізався плавучий кран.