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Діставали з моря: скандал із розвалом Кримського мосту отримав продовження

12.1тЧитати матеріал російською

Будівельники витягли з води фрагмент залізничної частини Кримського мосту, незаконно побудованого окупантами, який на початку жовтня впав у акваторію.

Металевий елемент прольоту розрізали на п'ять частин, підняли плавкраном і вивезли на складський майданчик, повідомляє інформаційний центр "Кримський міст".

Очікується, що найближчим часом завод-виробник поставить нову металоконструкцію.

Також будівельники встановлюють акустичні екрани на ділянках сполучення Кримського мосту із залізничними підходами до нього з берегів.

Діставали з моря: скандал із розвалом Кримського мосту отримав продовження
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"Вони забезпечать захист навколишнього середовища від шуму господарських складів, за допомогою яких будується залізниця, і знизять шумове навантаження від вантажного й пасажирського транспорту після відкриття руху поїздів у грудні 2019 року", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту, а 16 травня по ній запустили рух.

Також повідомлялося, що раніше у Кримський міст врізався плавучий кран.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
"развалом Крымского моста" А он разваливается? Упавший элемент не был установлен на мосту - он наебнулся в процессе опускания на опоры из-за неисправности одного из домкратов.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Это мозг у вас бандеры разваливается...)) А металлическая часть упала при ее установке, из за проблем с домкратами при установке. Но не переживайте, Мосфильм мост в срок построит))
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Ски Андрей
Ски Андрей
ну ну .... ждём следующую приводняющуюся конструкцию !!! ))))))))))))))))))
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