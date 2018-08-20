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Дістане за 70 км: в Україні показали головний танк ЗСУ

4.4тЧитати новину російською

Під час репетиції військового параду до Дня Незалежності України в Києві показали модернізовані танки Т-64БВ, які вважаються основними для збройних сил.

Так, бойові машини отримали нові приціли нічного бачення, радіостанції з радіусом дії до 70 км, GPS-навігацію, повідомляє "Мілітарний портал".

"Візуально нову модернізацію можна визначити по відсутності інфрачервоного освітлювача, що пов'язано з заміною прицілу ТПН1-49-23 на ТПН-1-ТПВ виробництва підприємства "Тримен-Україна ". Замість нього на танку встановлені додаткові блоки динамічного захисту", - йдеться в повідомленні .

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Крім того, модернізовані бойові машини отримали систему навігації від Державного підприємства "Оризон-Навігація", яку можна візуально побачити по зовнішній антені типу SMARТ.

У травні 2017 року саме на цих бойових машинах була представлена ​​Україна на міжнародних танкових змагання Strong Europe Tank Challenge 2017.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали бойовий танк Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу", який проходить вогневі випробування на військових полігонах.

Читайте всі новини по темі "Військовий парад у Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Військовий парад у Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Т-64? это который был создан в СССР в шестидесятые года? для Украины в самый раз! для чего им новые? все равно ездить не умеют.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Так когда парад хохловойск в Севастополе?Пятый год, сука, ждём
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Куда врезался главный танк?
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