Дістане за 70 км: в Україні показали головний танк ЗСУ

Під час репетиції військового параду до Дня Незалежності України в Києві показали модернізовані танки Т-64БВ, які вважаються основними для збройних сил.

Так, бойові машини отримали нові приціли нічного бачення, радіостанції з радіусом дії до 70 км, GPS-навігацію, повідомляє "Мілітарний портал".

"Візуально нову модернізацію можна визначити по відсутності інфрачервоного освітлювача, що пов'язано з заміною прицілу ТПН1-49-23 на ТПН-1-ТПВ виробництва підприємства "Тримен-Україна ". Замість нього на танку встановлені додаткові блоки динамічного захисту", - йдеться в повідомленні .

Крім того, модернізовані бойові машини отримали систему навігації від Державного підприємства "Оризон-Навігація", яку можна візуально побачити по зовнішній антені типу SMARТ.

У травні 2017 року саме на цих бойових машинах була представлена ​​Україна на міжнародних танкових змагання Strong Europe Tank Challenge 2017.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали бойовий танк Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу", який проходить вогневі випробування на військових полігонах.