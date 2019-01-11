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Дістали кулю з легені: пораненого активіста Михайлика прооперували в Німеччині

1.3тЧитати матеріал російською

У четвер, 11 січня, в Мюнхені (Німеччина) було прооперовано одеського активіста Олега Михайлика, який пережив замах на своє життя у вересні 2018 року – йому дістали кулю з легені.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. Правоохоронці забезпечили збереження речового доказу.

"Поліцейські отримали рішення суду щодо вилучення кулі і направлення необхідної медичної документації компетентним органам Німеччини. Сьогодні, 11 січня, за інформацією іноземних колег, операцію було проведено, кулю – вилучено", – сказано в повідомленні.

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Олег Михайлик

Олег Михайлик

informator.news

Відзначається, що вся документація була перекладена німецькою мовою і надіслана Генеральною прокуратурою України до Мюнхена. Національна поліція також звернулася каналами Інтерполу в компетентні органи ФРН для оперативного інформування про необхідність збереження речових доказів.

Як зазначив сам Михайлик перед операцією, все виявилося складніше, і йому доведеться затриматися в Німеччині довше, ніж планувалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Напад на активіста було скоєно 22 вересня в Одесі. Він отримав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в грудну клітину.

  • Чоловік пережив клінічну смерть, після чого прийшов до тями.

  • Поліція затримала трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста.

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Тема
Кримінал
Місце
НімеччинаМюнхен
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