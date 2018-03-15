Диспетчер Карлос: хто це такий і як він підставив Україну

На просторах інтернету з'явилося розслідування про "іспанського диспетчера Карлоса", який нібито стежив за Boeing-777 і "зафіксував" наближення українських винищувачів, а потім, після появи в ефірі пропагандистського каналу RT, різко пропав, як і його аккаунт у мережі.

Повномасштабне розслідування було опубліковано на сайті "Настоящее время".

Де і коли вперше з'явився "іспанець Карлос"

Карлос "Настоящее время"

На початку травня 2014 року, коли конфлікт між Україною і російськими бойовиками вилився у повномасштабну війну, російський державний іспаномовний канал RТ запросив в ефір гостя, який нібито має інформацію про збиття літака MH17.

Чоловік років 30-40 у смугастій синьо-білій спортивній сорочці, з короткою щетиною і злегка скуйовдженим каштановим волоссям був представлений як "Карлос" - іспанець, який вже п'ять років працював авіадиспетчером в Україні.

В ефірі телеканалу Карлос стверджував, що втік з Києва після того, як у соцмережах йому стали погрожувати смертю прихильники Євромайдану. У матеріалі було вказано твіттер-аккаунт, який нібито належить гостю: @spainbuca.

Хто насправді зіграв роль "диспетчера Карлоса" в ефірі RT

"Настоящее время" і румунський проект журналістських розслідувань RISE з'ясували, що це була людина, яка відсиділа в іспанській в'язниці. Румунська поліція затримала його і звинуватила у шахрайстві в серпні 2013 року, тобто за 9 місяців до появи в ефірі телеканалу RT.

За даними ЗМІ, він жив у престижному районі Бухареста і навіть брав участь у зйомках румунського кулінарного шоу в 2015 році - якраз тоді, коли дехто вважав, що він заліг на дно після своїх "викриттів".

"Настоящему времени" вдалося дізнатися, що в 2013 році виконавець ролі "Карлоса" був заарештований. Румунська прикордонна поліція заявила, що іспанець обіцяв 8 громадянам Румунії допомогу у влаштуванні на роботу в авіакомпанії і за це отримував від них суми від 70 до 130 євро. Проти нього було висунуто звинувачення у шахрайстві, і суд в Бухаресті виніс постанову про його затримання на 24 години.

Румунська прикордонна поліція, відповідно до законів про недоторканність приватного життя, назвала його "Санчес Б.".

ЗМІ, які проводили розслідування, отримали доступ до судових протоколів про його затримання в аеропорту Бухареста. Там зазначено повне ім'я підозрюваного: Хосе Карлос Барріос Санчес.

Завдяки порівнянні фотографій і свідченнями тих, хто бачив Санчеса особисто - він і "диспетчер Карлос" - це одна людина.

Зібравши всі дані, стало зрозуміло, що аккаунт @spainbuca дійсно вів Санчес, адже саме в той момент, коли він сидів, аккаунт "мовчав". А за два місяці до аварії з літаком, він "заговорив".

Як "іспанець Карлос" брехав завдяки соцмережі

Як стверджує сайт, який веде розслідування, два місяці по тому вказаний твіттер-аккаунт запустив одну з найвідоміших фальшивок за час війни на Донбасі; її цитувало вище військове начальство Росії і навіть сам президент Володимир Путін.

Як він це зробив? Автор, ведучий аккаунт @spainbuca, дав зрозуміти, що спостерігав за подіями з командно-диспетчерського пункту київського аеропорту Бориспіль. Він стверджував, що літак збила українська сторона і тепер намагається замести сліди.

Одне з повідомлень отримало особливо широке поширення в російських державних медіа та в Твіттері: нібито незадовго до того, як Боїнг-777 зник із радарів, поруч з ним знаходилося два українських винищувача.

Незабаром після цього аккаунт "іспанського диспетчера" був заблокований і через деякий час знову запрацював, під ім'ям якоїсь Людмили Лопатишкіної. Пізніше і цей аккаунт був заблокований.

Згадки аккаунта @spainbuca, створеного в серпні 2010 року і згодом віддаленого, показують, що його автор видавав себе за авіадиспетчера, який працює у Києві, ще в жовтні 2012 року.

Чи існує "іспанець Карлос"

Ніяких свідчень того, що в Борисполі працював іспанська диспетчер, представлено не було.

Журналісти і користувачі соцмереж вважали "Карлоса" вигадкою. Однак деякі конспірології продовжували наполягати, що за ним почали полювання західні спецслужби, тому він пішов у підпілля. Інші говорили, що це продукт відомої петербурзької "фабрики тролів". Представники української влади припустили, що "Карлос" був частиною спецоперації російської розвідки.

Український сайт StopFake процитував високопоставленого співробітника української диспетчерської служби, який заявив, що диспетчер з таким ім'ям у них не працює, а всі авіадиспетчери - громадяни України.

Як живе "іспанець Карлос" після дискредитації України

"У 2015 році Санчес з'являється на публіці з жінкою; фотографії з нею ж були опубліковані в його Фейсбуці, згодом видаленому. (На одній з фотографій Санчес одягнений в таку ж смугасту синьо-білу спортивну сорочку, в якій він давав інтерв'ю телеканалу RT). Ця ж жінка на ім'я Міхаела Нехніч була вказана як контактна особа Санчеса після його арешту в аеропорту Бухареста - це зазначено в протоколах румунського суду", - йдеться у розслідуванні "Настоящего времени"

Фейсбук

Існують фотографії Санчеса і Нехніч у громадських місцях у Бухаресті та Іспанії, зроблені вже після падіння MH17. У квітні 2015 року ці фірми відвідували концерт в румунському Атенеумі в Бухаресті. У жовтні того ж року їх сфотографували в ресторані під Мадридом.

Згідно з протоколом румунського суду, Санчес жив у будинку на вулиці Кале Доробанці в престижному і дорогому районі Бухареста. Свідки, працівники обслуговуючої компанії, підтвердили цю інформацію.

У березні 2015 року Санчес і Нехніч брали участь як статисти в румунському кулінарному шоу Vin Cheful, де ведучий допомагає рестораторам поліпшити меню.

Підсумки розслідування щодо "диспетчера Карлоса"

"За результатами власного розслідування ми можемо з упевненістю стверджувати, що людиною, яка з'явилася під ім'ям Карлос в ефірі телеканалу RT за два місяці до катастрофи MH17, був Хосе Карлос Барріос Санчес, який відсидів термін в іспанській в'язниці, якого в серпні 2013 року румунська влада затримала за підозрою в шахрайстві і екстрадували на батьківщину. Крім того, є переконливі свідчення того, що саме Санчес був автором Твіттера @spainbuca", - йдеться у матеріалі "Настоящего времени".

Ps "Отримував гроші від RT"

За словами журналістів, які розслідували цю справу, Санчес сказав, що знаходиться у Бухаресті, і погодився зустрітися наступного дня у торговому центрі поруч з аеропортом, де він був затриманий майже п'ять років тому. Однак за кілька годин до зустрічі він сказав, що йому потрібно більше часу, щоб зібрати документи, які стосуються справи, але зустріч так і не відбулася, і журналісти не змогли знайти підтвердження, що він дійсно перебуває у Бухаресті.

По WhatsApp Санчес підтвердив, що сидів у тюрмі в Іспанії, проте уточнив, що це було пов'язано з несплатою аліментів. Крім того, він повідомив, що ніколи не працював авіадиспетчером і що бував в Україні, але не в той момент, коли був збитий MH17.

Санчес також зробив сенсаційну заяву. Він сказав, що отримував "великі гроші, перекази на дуже великі суми з Росії". Він стверджує, що йому "говорили, що треба написати" в Твіттері.

Крім того, він підтвердив, що отримував грошові перекази від RT "набагато раніше", ніж вийшло його інтерв'ю на іспаномовному телеканалі RT, і що це була плата за те, "що я писав".

Санчес стверджує, що в сумі отримав $48000 з Росії за те, що видавав себе за "іспанського диспетчера Карлоса".

Як повідомляв "Обозреватель", історія про "іспанського диспетчера" була використана також і президентом Росії Володимиром Путіним у розмові з режисером Олівером Стоуном.