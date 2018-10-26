Конфлікт в Азовському морі: експерт розповів, як ЄС принизив Росію

Погрожуючи Росії новими санкціями через ситуацію в Азовському морі, Європейський союз демонстративно принижує Кремль.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він також назвав політику ЄС по відношенню до конфлікту на Азові вивіреною і дуже розумною.

"Фактично, це така віртуальна дипломатія канонерок, коли демонструють: якщо ви зробите крок сюди або сюди, то будуть ось такі наслідки", - пояснив Осипенко.

На його думку, загроза санкціями впливатиме на Росію набагато більше, ніж безпосередньо введення Європою самих санкцій. Адже швидше за все, санкційні обмеження будуть незначними і їх буде легко подолати.

"А ось загроза санкціями - це вже моральне приниження для Кремля. Що за ними дивляться, спостерігають за їхніми діями, їх зв'язують по руках і ногах, не дають зробити крок. Тобто вони вже не можуть спокійно розробляти і впроваджувати в життя якусь тактику - за ними спостерігають", - наголосив міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві інфраструктури України озвучили суму збитків, які понесла Україна через російську агресію в Азовському морі.

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