"МЗС - це радянська машина": співробітниця посольства України в Швеції заявила про побої і насильство

Співробітниця посольства України в Швеції поскаржилася на побої з боку тимчасово повіреної Олени Полуніної.

Про це в Facebook повідомила журналістка Тетяна Висоцька. Вона також надала скріншоти повідомлення співробітниці посольства, в яких та описувала конфліктну ситуацію.

"Жінка скаржиться на тиск, буллінг із боку керівництва посольства, і незаконне дострокове припинення контракту. Побиття було зафіксовано місцевою поліцією. Більше того, жінка звернулася за допомогою до громадськості, використовуючи для цього офіційний акаунт посольства в ФБ", – повідомила журналістка.

Згодом під одним із повідомлень Міністерства закордонних справ у Facebook з'явився коментар співробітниці посольства, яка розповіла про насильство в свою адресу. Коментар був видалений, проте журналістам вдалося зробити копію.

"Я – саме та дипломатка, яку вчора charge d'affaires вдарила дверима і кидала стосом паперів в обличчя в посольстві України в Швеції. Всупереч умовлянням не йти до лав МЗС, тому що це заскорузла радянська тоталітарна машина, я все-таки вирішила працювати на користь держави. Тепер розумію, на жаль, чому мене відмовляли", – описала ситуацію потерпіла.

За її словами, на робочому місці вона ставала жертвою принижень, буллінгу, упередженості і цькування. Крім того, дипломатка написала про махінації зі своїми підписами і проблеми з житловими умовами, які, за її словами, цілеспрямовано створювалися колегами.

"Я звернулася до медиків і поліції Стокгольма, оскільки це єдина можливість незаангажованого підтвердження інциденту, тому що в посольстві, як виявилося, ніхто "нічого не бачив". Я не тримаюся за посаду або ще щось, а виключно борюся за цінності, які так гордо сповідує наше Міністерство: гідність, повагу до прав, свобод і рівності. Спасибі всім небайдужим", – наголосила дівчина.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у мережі з'явився відеокліп телеведучої й актриси Діани Глостер про домашнє насильство в Україні. За кілька днів він зібрав десятки захоплених коментарів.

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