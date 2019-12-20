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21 грудня • оновлено в 00:08
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"МЗС - це радянська машина": співробітниця посольства України в Швеції заявила про побої і насильство

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Співробітниця посольства України в Швеції поскаржилася на побої з боку тимчасово повіреної Олени Полуніної.

Про це в Facebook повідомила журналістка Тетяна Висоцька. Вона також надала скріншоти повідомлення співробітниці посольства, в яких та описувала конфліктну ситуацію.

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"Жінка скаржиться на тиск, буллінг із боку керівництва посольства, і незаконне дострокове припинення контракту. Побиття було зафіксовано місцевою поліцією. Більше того, жінка звернулася за допомогою до громадськості, використовуючи для цього офіційний акаунт посольства в ФБ", – повідомила журналістка.

Згодом під одним із повідомлень Міністерства закордонних справ у Facebook з'явився коментар співробітниці посольства, яка розповіла про насильство в свою адресу. Коментар був видалений, проте журналістам вдалося зробити копію.

"Я – саме та дипломатка, яку вчора charge d'affaires вдарила дверима і кидала стосом паперів в обличчя в посольстві України в Швеції. Всупереч умовлянням не йти до лав МЗС, тому що це заскорузла радянська тоталітарна машина, я все-таки вирішила працювати на користь держави. Тепер розумію, на жаль, чому мене відмовляли", – описала ситуацію потерпіла.

За її словами, на робочому місці вона ставала жертвою принижень, буллінгу, упередженості і цькування. Крім того, дипломатка написала про махінації зі своїми підписами і проблеми з житловими умовами, які, за її словами, цілеспрямовано створювалися колегами.

"Я звернулася до медиків і поліції Стокгольма, оскільки це єдина можливість незаангажованого підтвердження інциденту, тому що в посольстві, як виявилося, ніхто "нічого не бачив". Я не тримаюся за посаду або ще щось, а виключно борюся за цінності, які так гордо сповідує наше Міністерство: гідність, повагу до прав, свобод і рівності. Спасибі всім небайдужим", – наголосила дівчина.

"МЗС - це радянська машина": співробітниця посольства України в Швеції заявила про побої і насильство
"МЗС - це радянська машина": співробітниця посольства України в Швеції заявила про побої і насильство
"МЗС - це радянська машина": співробітниця посольства України в Швеції заявила про побої і насильство

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у мережі з'явився відеокліп телеведучої й актриси Діани Глостер про домашнє насильство в Україні. За кілька днів він зібрав десятки захоплених коментарів.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Швеція
Теги
Міністерство закордонних справ України булінг насильство
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Чопік Василь
Чопік Василь
Всё это разыграно для ходатайства о получении политического политического убежища в Швеции. Насколько я понял даму отправляют на Родину, а служить Родине не в Швеции, а в Украине ей что то не хочется.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Свиньи они и в Швеции свиньи …
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я правильно понимаю - сотрудница посольства считает, что спустя четверть века со дня обретения независимости, через 28 лет после распада СССР в МИД Украины всё ещё царят советские устои? Может, тогда целесообразнее было бы валить все неудачи и ошибки нынешних украинских дипломатов сразу на Романовых? Те, как-никак целых три столетия правили империей, а Советы и одного не продержались. :)
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