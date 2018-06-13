Дим стовпом: ЗСУ показали потужний танковий бій

У зоні відведення озброєння на Донбасі відбулися навчання танкістів. Основне завдання - визначити рівень підготовки бійців до контрнаступу.
Танковий і механізований підрозділ підняв несподівано по тривозі командувач ООС Сергій Наєв, передає "5 канал".
"Підрозділи здійснили марш у певне місце, це де ми зараз знаходимося, розташувалися на місці і були перевірені старшим командиром", - розповіли учасники.
Спочатку танки завдали ударів уявному ворожому підрозділу з укриття, потім подолали завал, мінне поле і перейшли в атаку. Пізніше здолали і водну перешкоду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, представник терористів "ЛНР" на Донбасі Андрій Марочко стверджує, що біля лінії зіткнення нібито були помічені українські силовики у військовій формі російського зразка.
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