МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

3.6тЧитати матеріал російською

В анексованому кримському місті Щолкіне на даху дев'ятиповерхового будинку сталися вибух і пожежа.

Про це повідомляє "управління МНС" окупантів. "За уточненими даними вибухнуло 2 газові балони під час проведення ремонтних робіт покрівлі. До місця події направлені підрозділи пожежно-рятувальної служби та інші служби екстреного реагування", – йдеться в повідомленні. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Окупанти стверджують, що загиблих і постраждалих немає, загрози обвалення будинку і руйнування покрівлі немає.

Новини
В обмін на Крим: озвучено несподіваний прогноз щодо передачі Курил Японії
Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

Як повідомляють ЗМІ, після вибуху виникла пожежа, яка була локалізована на площі 12 кв. метрів.

Жителі Щолкіно показали в мережі фото події. За їх словами, інцидент трапився в багатоквартирному будинку на вул. Донецькій.

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

"ВКонтакте" "Щолкіно"

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

"ВКонтакте" "Щолкіно"

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

"ВКонтакте" "Щолкіно"

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

"ВКонтакте" "Щолкіно"

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

"ВКонтакте" "Щолкіно"

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

"ВКонтакте" "Щолкіно"

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

"ВКонтакте" "Щолкіно"

Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

"ВКонтакте" "Щолкіно"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому кримському місті Керч 17 жовтня 2018 року стався вибух в політехнічному коледжі. Місцева "влада" підтвердила загибель 21 особи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым аннексированным быть не может. Учите понятие аннексии. Хотя.... вы ж дебилы. Тупые.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
CARGO 100
CARGO 100
Сплошная руина: появилось новое видео обрушения в Харькове
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
CARGO 100
CARGO 100
Раздражал плач: на Ивано-Франковщине мужчина забил до смерти 5-месячного ребенка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги