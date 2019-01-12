Дим стовпом: у Криму сталася нова масштабна ПП, усі подробиці

В анексованому кримському місті Щолкіне на даху дев'ятиповерхового будинку сталися вибух і пожежа.

Про це повідомляє "управління МНС" окупантів. "За уточненими даними вибухнуло 2 газові балони під час проведення ремонтних робіт покрівлі. До місця події направлені підрозділи пожежно-рятувальної служби та інші служби екстреного реагування", – йдеться в повідомленні. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Окупанти стверджують, що загиблих і постраждалих немає, загрози обвалення будинку і руйнування покрівлі немає.

Як повідомляють ЗМІ, після вибуху виникла пожежа, яка була локалізована на площі 12 кв. метрів.

Жителі Щолкіно показали в мережі фото події. За їх словами, інцидент трапився в багатоквартирному будинку на вул. Донецькій.

"ВКонтакте" "Щолкіно"

"ВКонтакте" "Щолкіно"

"ВКонтакте" "Щолкіно"

"ВКонтакте" "Щолкіно"

"ВКонтакте" "Щолкіно"

"ВКонтакте" "Щолкіно"

"ВКонтакте" "Щолкіно"

"ВКонтакте" "Щолкіно"

В крымском городе Щелкино произошел взрыв на крыше жилой многоэтажки



По предварительным данным, горят газовые баллоны pic.twitter.com/VKM0d94ApD — URA.RU (@ura_ru) 12 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому кримському місті Керч 17 жовтня 2018 року стався вибух в політехнічному коледжі. Місцева "влада" підтвердила загибель 21 особи.

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